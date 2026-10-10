Os estrangeiros do Al-Hilal escreveram uma nova página na história no clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad, pela Saudi Pro League, após cerca de 13 anos completos.

O Al-Hilal venceu seu rival Al-Ittihad pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu os dois times neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, pela oitava rodada da Saudi Pro League.

Marcaram os gols do Al-Hilal o ponta brasileiro Gabriel Martinelli, aos 11 minutos, e o atacante inglês Ollie Watkins, aos 30, além do ponta holandês Crysencio Summerville, aos 64 minutos.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", esta é a primeira vez que 3 jogadores estrangeiros diferentes marcam pelo Al-Hilal em um clássico contra o Al-Ittihad pela Saudi Pro League em cerca de 13 anos completos.

A primeira e última vez em que isso aconteceu foi em setembro de 2013, quando o Al-Hilal venceu o Al-Ittihad pelo placar de 5 a 2, pelas competições do Campeonato Saudita da temporada 2013-2014.

Naquela ocasião, o francês Adil Hermach e o sul-coreano Cho Sung-hwan marcaram um gol cada pelo Al-Hilal, enquanto o brasileiro Thiago Neves marcou dois gols.

Vale lembrar que a vitória elevou a pontuação do Al-Hilal para 21 pontos, com os quais ocupa a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Qadsiah e o Al-Nassr, enquanto o Al-Ittihad estacionou nos 17 pontos, na quarta colocação.