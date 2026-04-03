A partida entre Al-Ittihad e Al-Hazm, que reuniu as duas equipes na noite desta sexta-feira pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, marcou o retorno do jogador Abdulrahman Al-Aboud ao seu melhor nível, após uma atuação de destaque que demonstrou suas habilidades técnicas e contribuiu de forma clara para o desenrolar da partida.

Al-Aboud entrou como substituto aos 64 minutos do segundo tempo, numa tentativa do técnico português Sérgio Conceição de reforçar o ataque do Al-Ittihad.

De fato, Al-Aboud conseguiu marcar o primeiro gol da partida aos 72 minutos do segundo tempo, após receber um passe mágico do argelino Hossam Aouar.

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Este é o primeiro gol de Al-Aboud nesta temporada em todas as competições, já que ele sofreu claramente nos últimos tempos, seja por ter sido marginalizado pelo técnico português ou por lesões.

O último gol marcado por Al-Aboud remonta a 15 de maio de 2025, quando balançou as redes do Al-Raed na 32ª rodada da última temporada da Liga Roshen, sendo na época uma das principais cartas na manga do ex-técnico francês Laurent Blanc.

Al-Aboud voltou após 10 meses para deixar sua primeira marca nesta temporada, revigorando o coração do Conselheiro, que vem sofrendo com resultados instáveis e uma clara queda de rendimento, além de ameaças de demissão.







