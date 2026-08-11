O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, entrou em uma nova fase da sua vida pessoal, após se casar com Georgina Rodríguez em uma cerimônia civil privada realizada na cidade portuguesa de Cascais, com a presença dos filhos do casal.

Ronaldo anunciou, nesta terça-feira, o casamento com Georgina após cerca de uma década de relacionamento amoroso entre os dois, por meio de uma foto publicada em sua conta no Instagram na qual aparecem as alianças de casamento, limitando-se a comentar com a frase: "C❤️G".

O representante do capitão da seleção de Portugal confirmou a realização da cerimônia de casamento, e esclareceu, em declarações destacadas pelo jornal britânico "Daily Mail", que Ronaldo e Georgina se tornaram oficialmente marido e mulher, em uma cerimônia "privada e íntima", restrita aos membros da família, com destaque para os filhos do casal.

Ronaldo faltou à concentração de sua equipe, o Al-Nassr, durante o período de preparação para a nova temporada, por causa dos preparativos do casamento.

Espera-se que o Don fique de fora da estreia do craque mundial no Campeonato Saudita, o Roshn Saudi League, contra o Al-Fateh, assim como da partida contra o Al-Diriyah pela Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

Fim de anos de espera

O casamento aconteceu cerca de um ano após o casal anunciar o noivado, e depois de muitos anos durante os quais o relacionamento despertou a curiosidade dos fãs sobre quando avançariam para a fase do casamento.

Ronaldo havia revelado anteriormente que não tinha dado o passo do casamento por não sentir o que descreveu como "o momento certo", antes de finalmente pedir Georgina em casamento em agosto passado, oferecendo a ela um luxuoso anel de diamantes.

O astro português falou posteriormente sobre os detalhes do pedido de casamento, esclarecendo que a coisa não foi planejada da forma tradicional, depois que suas filhas tiveram um papel em incentivá-lo a tomar a decisão naquela noite.

Ronaldo disse que uma de suas amigas lhe deu o anel para entregar a Georgina, e no momento em que ele se preparava para isso, suas duas filhas entraram e lhe disseram: "Você vai dar o anel para a mamãe e vai pedi-la em casamento".

E acrescentou que aquilo foi, para ele, "o momento certo", afirmando que sabia que se casaria com Georgina algum dia, mas não planejava fazê-lo justamente naquela noite.

Da loja da "Gucci" a esposa de Ronaldo

A história de Ronaldo e Georgina remonta a 2016, quando ela trabalhava em uma das lojas da "Gucci" na capital espanhola, Madri, antes de o acaso os unir.

Georgina falou anteriormente sobre o primeiro encontro, indicando que sentiu um "frio na barriga" quando Ronaldo entrou na loja acompanhado do filho mais velho e de seus amigos.

O relacionamento logo se transformou em uma história de amor, antes de o casal aparecer publicamente juntos pela primeira vez na cerimônia de premiação "The Best", oferecida pela Federação Internacional de Futebol, no início de 2017.

Em março do mesmo ano, Ronaldo oficializou o relacionamento por meio de sua conta no Instagram, ao publicar uma foto ao lado de Georgina.

Uma família que cresceu em meio à fama e aos holofotes

Os anos seguintes testemunharam a formação da família que se tornou o centro da vida de Ronaldo e Georgina.

O casal teve sua filha Alana Martina em novembro de 2017, enquanto Ronaldo e Georgina se tornaram pais de gêmeos, Eva e Mateo, por meio de uma barriga de aluguel no mesmo ano.

Em 2022, o casal viveu seu momento mais difícil, após a morte do filho durante o parto, enquanto sua irmã gêmea, Bella Esmeralda, sobreviveu.

Ronaldo já havia falado sobre aquela experiência dolorosa, afirmando que a provação fortaleceu ainda mais o relacionamento entre ele e Georgina, e que a família ajudou uns aos outros a superar aquele período difícil.

"Ela é a mulher da minha vida"

Ao longo dos últimos anos, Ronaldo não escondeu seu grande vínculo com Georgina, afirmando em mais de uma ocasião que ela é a companheira de sua vida e a mãe de seus filhos.

Antes do casamento, o astro português havia falado sobre o motivo do adiamento do passo, esclarecendo que estava aguardando o que descreveu como o "clique", ou o sentimento interno que lhe diria que a hora havia chegado.