René van der Gijp observa com espanto a forma como Virgil van Dijk às vezes é tratado por jornalistas holandeses. Segundo o analista de Dordrecht, há uma diferença enorme em relação à abordagem ao capitão da seleção holandesa no Liverpool.

Van Dijk se envolveu na semana passada, em um momento com a imprensa, em uma discussão com Valentijn Driessen, que acusou o internacional holandês de ser "mal-humorado". Van Dijk respondeu dizendo que "não consegue ficar ouvindo essa porcaria o tempo todo".

"Você tem que imaginar. Você joga na Premier League e é considerado por quase todo mundo de peso, seja Wayne Rooney ou Gary Lineker, como um dos melhores zagueiros centrais de todos os tempos. E na Holanda te tratam como se fosse o zagueiro de contenção do IJsselmeervogels. Isso não é agradável", avaliou Van der Gijp nesta segunda-feira no podcast KieftJansenEgmondGijp.

O apresentador Michel van Egmond também vê uma grande diferença entre a abordagem na Holanda e na Inglaterra. "Lá na Inglaterra, estão todos aqueles homens de terno e gravata, de jornais enormes e renomados. Em um inglês impecável, eles também te detonavam dos pés à cabeça se necessário, mas com certa consideração."

"Aí você chega à Holanda. Garotos de jeans, largados na cadeira. E ficam disparando todo tipo de foguete contra você em um inglês de ensino médio", lamenta Van Egmond ao analisar os jornalistas esportivos holandeses.

Rob Jansen então dá um conselho sincero a Van Dijk. "Sabe o que você precisa fazer, Virgil? Rir muito. Tratar tudo isso completamente com humor. Mas você precisa conseguir fazer isso. Dá para ver no rosto dele que está muito bravo. Ele é tão experiente e já viveu de tudo. Enfrente Valentijn (Driessen, red.). Detone ele, o coloque no lugar dele, pegue outros jornalistas também. Aí a Holanda vai rir."

Na visão de Van der Gijp, isso é mais fácil falar do que fazer. "Espera aí, Rob. Não é só o Valentijn, tá? Também é Marco van Basten, é Ruud Gullit, que simplesmente tratam Van Dijk como 'não é um líder'. E isso já há anos. Na Inglaterra, ele é quase colocado acima de todo mundo."