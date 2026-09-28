René van der Gijp observa com espanto a forma como Virgil van Dijk às vezes é tratado por jornalistas holandeses. Segundo o analista de Dordrecht, é um mundo de diferença em relação à abordagem ao capitão da seleção da Holanda no Liverpool.

Van Dijk se envolveu na semana passada, durante um momento com a imprensa, em uma troca de palavras com Valentijn Driessen, que acusou o internacional holandês de ser "mal-humorado". Van Dijk respondeu dizendo que "não consegue ficar ouvindo só essa merda o tempo todo".

"Você tem que imaginar. Você joga na Premier League e é considerado por quase todo mundo com status, seja Wayne Rooney ou Gary Lineker, como um dos melhores zagueiros centrais de todos os tempos. E, na Holanda, te tratam como o zagueiro de cobertura do IJsselmeervogels. Isso não é legal", avaliou Van der Gijp nesta segunda-feira no podcast KieftJansenEgmondGijp.

O apresentador Michel van Egmond também vê uma grande diferença entre a abordagem na Holanda e na Inglaterra. "Lá na Inglaterra, estão todos aqueles homens de terno e gravata, de jornais enormes e renomados. Em um inglês impecável, que também te detonam até os tornozelos quando necessário, mas com algum respeito."

"E aí você chega à Holanda. Garotos de jeans, largados na cadeira. E eles disparam todo tipo de foguete contra você em um inglês de ensino médio", lamenta Van Egmond ao analisar os jornalistas esportivos holandeses.

Na sequência, Rob Jansen dá um conselho sincero a Van Dijk. "Sabe o que você tem que fazer, Virgil? Rir muito. Tratar isso tudo completamente com humor. Mas você precisa conseguir fazer isso. Dá para ver no rosto dele que está muito bravo. Ele é tão experiente e já viveu de tudo. Enquadre Valentijn (Driessen, nota da redação). Detone ele, coloque-o no lugar dele, pegue outros jornalistas. Aí a Holanda vai rir."

Na visão de Van der Gijp, isso é mais fácil falar do que fazer. "Espera aí, Rob. Não é só o Valentijn, tá? Também é o Marco van Basten, é o Ruud Gullit, que simplesmente tratam Van Dijk como 'não um líder'. E já há anos. Na Inglaterra, ele é praticamente colocado acima de todos."