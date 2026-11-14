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O Comitê Principal de Arbitragem da Federação Egípcia de Futebol, presidido por Essam Abdel Fattah, anunciou a designação do árbitro internacional salvadorenho Ivan Barton para apitar a partida entre Al Ahly e Pyramids, marcada para o dia 23 de novembro, válida pela nona rodada do Campeonato Egípcio.

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A escolha de Barton, detentor de vasta experiência em competições internacionais, para dirigir o confronto que reúne o líder da competição e seu vice-líder ocorre em meio à grande importância de seu resultado na disputa pela liderança.

O Pyramids entra no duelo na liderança da tabela de classificação, com 24 pontos, enquanto o Al Ahly ocupa a segunda posição, com 20 pontos, o que dá à equipe vermelha a chance de reduzir a diferença para apenas um ponto em caso de vitória, ao passo que o Pyramids busca ampliar a vantagem e reforçar sua posição no topo.

Barton possui a insígnia internacional da Federação Internacional de Futebol (Fifa) desde 2018 e, desde então, participou de uma série de grandes competições, tanto em nível de seleções quanto de clubes.

O árbitro salvadorenho já havia atuado na Copa do Mundo de 2022, no Catar, antes de assumir a arbitragem de partidas na última edição do torneio, em 2026, consolidando sua posição entre os árbitros da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

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Durante o Mundial do Catar, Barton dirigiu três partidas, com destaque para os confrontos entre Japão e Alemanha, Brasil e Suíça, e Inglaterra e Senegal nas oitavas de final.

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Ele também acumulou experiência em outros torneios, entre eles a Copa Ouro, a Liga dos Campeões da Concacaf e a Copa do Mundo Sub-17, além de sua participação nas competições de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Já na Copa do Mundo de 2026, Barton dirigiu quatro partidas, com destaque para o confronto entre França e Espanha na semifinal, que representou um marco histórico em sua carreira e no registro da arbitragem da região da América Central.

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A Concacaf afirmou que sua escolha para dirigir aquela partida fez dele o primeiro árbitro da América Central a comandar um confronto de semifinal de Copa do Mundo, além de se tornar o mais jovem árbitro da Concacaf a assumir a arbitragem de uma partida nessa fase na história do torneio.

Barton alcançou esse feito aos 35 anos, cinco meses e 17 dias, segundo dados da Concacaf, que apontaram também que sua equipe incluiu seu compatriota David Morán e o assistente nicaraguense Antonio Bobbiero.

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Essa designação reflete a confiança conquistada pelo árbitro salvadorenho no cenário internacional, após lhe ter sido atribuída a arbitragem de uma partida de destaque no maior torneio de futebol do mundo, fora das competições da Concacaf.

Esse currículo na arbitragem coloca Barton diante de um novo teste nos gramados egípcios, quando comandar o confronto entre Al Ahly e Pyramids, que adquire importância especial em razão da posição das duas equipes na tabela do campeonato.