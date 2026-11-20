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A Real Federação Espanhola de Futebol anunciou Adrián Cordero como árbitro da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, marcada para a noite de sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, em um confronto no qual o time merengue busca um resultado positivo.

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José Antonio López ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR), revisando os lances polêmicos e intervindo quando necessário, conforme o protocolo estabelecido.

A escolha de Cordero acontece em meio a um histórico de partidas que ele já apitou envolvendo as duas equipes no Campeonato Espanhol. O árbitro já comandou jogos do Real Madrid e do Celta de Vigo, com resultados variados para cada time sob a sua arbitragem.

Cordero soma 5 partidas apitadas do Real Madrid no Campeonato Espanhol, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o time merengue. O retrospecto reflete resultados relativamente positivos para a equipe nos jogos conduzidos pelo árbitro espanhol, embora, por si só, não represente um indicativo decisivo do que pode acontecer na próxima partida no gramado do Santiago Bernabéu.

O último jogo do Real Madrid apitado por Cordero foi na temporada passada, quando o time merengue recebeu o Osasuna no Santiago Bernabéu e venceu por 1 a 0, garantindo os três pontos em uma partida na qual manteve o retrospecto positivo com o árbitro espanhol, antes de ele voltar a aparecer em um novo jogo da equipe, agora contra o Celta de Vigo.

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Por outro lado, Cordero já apitou 11 partidas do Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas para o time galego. O retrospecto mostra um relativo equilíbrio nos resultados da equipe sob a arbitragem dele, em comparação com o desempenho do Real Madrid, que perdeu apenas uma das 5 partidas apitadas por ele.

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A última vez que o árbitro espanhol comandou um jogo do Celta de Vigo foi na temporada passada, quando o time galego enfrentou o Levante e acabou derrotado por 3 a 2, em uma partida com 5 gols. Essa segue sendo a aparição mais recente no histórico de jogos da equipe apitados por Cordero, antes do aguardado confronto com o Real Madrid, que tem importância para as duas equipes na briga do campeonato.