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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Apesar dos seis gols, goleiro do Al-Shabab: não estou satisfeito com a partida contra o Al-Ahli

M. Diaw
Al-Shabab x Al-Ahli
Al-Shabab
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Senegal
Arábia Saudita

"Os Leões" conquistaram uma vitória histórica

O senegalês Mory Diaw, goleiro do Al-Shabab, demonstrou insatisfação com a partida do clássico reduzido contra o rival tradicional Al-Ahli pela Liga Roshn Saudita, apesar da ampla vitória conquistada pelos "Leões".

O Al-Shabab venceu o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

Diaw afirmou, em declarações ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat" após a partida: "Trabalhamos duro para conquistar a vitória em cada jogo, e buscaremos o triunfo em nosso próximo confronto, que antecede o período de paralisação".

O Al-Shabab visita o Abha, na próxima quinta-feira, pela décima terceira rodada da Liga Roshn Saudita.

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O goleiro senegalês acrescentou: "Não estou 100% satisfeito com a partida, porque sofremos um gol, mas o mais importante, no fim das contas, é conquistar os três pontos".

Firas Al-Buraikan marcou o único gol do Al-Ahli aos 40 minutos da partida, após receber um cruzamento rasteiro e desviá-lo para dentro das redes de Mory Diaw.

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