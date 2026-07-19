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Football Fans Watch FIFA World Cup 2026 Spain v Argentina FinalGetty Images News

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Apesar dos preços exorbitantes... Falhas técnicas aumentam o caos na multidão em frente ao estádio da final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

Inspeções adicionais a funcionários da área de comunicação

Os torcedores que gastaram quantias astronômicas para conseguir um ingresso para assistir à final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, neste domingo à noite, enfrentam filas de espera de mais de duas horas para entrar no estádio MetLife, nos Estados Unidos.

O preço do ingresso mais barato disponível no site oficial de revenda de ingressos da FIFA, na véspera do confronto, chega a cerca de 6.000 libras esterlinas.

No entanto, de acordo com o jornal inglês “The Sun”, há uma confusão do lado de fora do estádio, com capacidade para 82.500 pessoas, nos arredores de Nova York.

O jornal acrescentou que falhas técnicas recentes nas catracas impediram que alguns ingressos fossem escaneados.

Isso resultou na formação de filas enormes, com os seguranças lutando para controlar a multidão que se aglomera para chegar aos seus assentos e assistir à final da Copa do Mundo.

Além disso, os repórteres do jornal inglês que cobrirão a partida esperaram duas horas para entrar no estádio, o que demonstra a magnitude do caos.

Os membros da imprensa enfrentam revistas adicionais por parte do Serviço Secreto por portarem laptops e equipamentos de filmagem.

O lendário ator Tom Cruise foi visto entrando no estádio antes de sua esperada aparição na cerimônia de encerramento do torneio.

Também foram vistos Ronaldo, campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, e John Terry, ex-capitão da seleção inglesa, a caminho das áreas de hospitalidade.


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