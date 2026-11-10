O holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli saudita, seguiu traçando o plano de preparação para o aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, pela liga Roshn, apesar dos pedidos por sua saída.

A torcida do Al-Ahli havia lançado uma "hashtag" intitulada "A saída de Pusic é a nossa exigência", para pedir a demissão do técnico holandês do cargo, em meio aos resultados negativos que o time vem sofrendo desde o início da atual temporada.

O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que Pusic comandará os treinos do Al-Ahli amanhã, quarta-feira, normalmente, após o fim da folga que concedeu aos jogadores durante o atual período de paralisação para as datas Fifa.

O jornal esclareceu que o Al-Ahli voltará aos treinos sem 5 jogadores que se juntaram às suas seleções nacionais durante o atual período de paralisação para as datas Fifa, encabeçados pela dupla saudita Firas Al-Buraikan e Ziyad Al-Johani, o francês Valentin Atangana, o turco Merih Demiral e o português Francisco Trincão.

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O Al-Ahli se prepara para enfrentar o Al-Nassr no dia 20 de novembro deste ano, no estádio Al-Inma, em Jidá, em partida adiada da nona rodada da liga Roshn.

A partida será decisiva na trajetória das duas equipes durante a atual temporada, especialmente porque ambas precisam urgentemente da vitória por objetivos diferentes.

O Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela de classificação da liga saudita com 25 pontos, a dois pontos do líder Al-Hilal e atrás do Al-Qadisiyah, que ocupa a segunda posição, pelo saldo de gols.

Em contrapartida, o Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela de classificação com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, o que significa que uma vitória sobre o Al-Nassr o deixará próximo do topo.