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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Apesar dos dois gols do Al-Ittifaq, Viesing frustra Nassiri na partida entre Al-Ittihad e Al-Diriyah

Y. En-Nesyri
Al-Ittihad x Al Diriyah
Al-Ittihad
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Marrocos
Arábia Saudita

O "Tigres" vence?

O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, surpreendeu seu atacante marroquino Youssef En-Nesyri, no confronto diante do Al-Diriyah pelo Campeonato Saudita Roshn.

O Al-Ittihad recebe o Al-Diriyah nesta sexta-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela décima primeira rodada das disputas do Campeonato Roshn.

A escalação titular contou com a presença do atacante marroquino Youssef En-Nesyri no banco de reservas, apesar dos dois gols que marcou após entrar como substituto na partida passada contra o Al-Ettifaq pelo Campeonato Saudita Roshn.

Wissing continuou apostando no atacante nigeriano George Ilenikhena no ataque, tendo como auxiliares Ahmed Al-Ghamdi, o argelino Houssem Aouar e o holandês Georginio Wijnaldum, na ausência de seu compatriota Steven Bergwijn.

Por outro lado, o técnico alemão decidiu escalar o jogador Mukhtar Ali no meio-campo ao lado do colombiano Richard Ríos, mantendo o senegalês Dion Lopy no banco de reservas.

O Al-Ittihad disputa a partida ocupando a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 20 pontos, a 5 pontos de distância do Al-Qadsiah, líder, que disputou uma partida a mais.

Por outro lado, o Al-Diriyah ocupa a sétima posição na tabela de classificação, com 15 pontos, conquistados em 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

A escalação do Al-Ittihad ficou da seguinte forma:

Goleiro: Predrag Rajković

Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abedi

Meio-campo: Mukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Ataque: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Ahmed Al-Ghamdi

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