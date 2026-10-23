O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, surpreendeu seu atacante marroquino Youssef En-Nesyri, no confronto diante do Al-Diriyah pelo Campeonato Saudita Roshn.
O Al-Ittihad recebe o Al-Diriyah nesta sexta-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela décima primeira rodada das disputas do Campeonato Roshn.
A escalação titular contou com a presença do atacante marroquino Youssef En-Nesyri no banco de reservas, apesar dos dois gols que marcou após entrar como substituto na partida passada contra o Al-Ettifaq pelo Campeonato Saudita Roshn.
Wissing continuou apostando no atacante nigeriano George Ilenikhena no ataque, tendo como auxiliares Ahmed Al-Ghamdi, o argelino Houssem Aouar e o holandês Georginio Wijnaldum, na ausência de seu compatriota Steven Bergwijn.
Por outro lado, o técnico alemão decidiu escalar o jogador Mukhtar Ali no meio-campo ao lado do colombiano Richard Ríos, mantendo o senegalês Dion Lopy no banco de reservas.
O Al-Ittihad disputa a partida ocupando a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 20 pontos, a 5 pontos de distância do Al-Qadsiah, líder, que disputou uma partida a mais.
Por outro lado, o Al-Diriyah ocupa a sétima posição na tabela de classificação, com 15 pontos, conquistados em 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.
A escalação do Al-Ittihad ficou da seguinte forma:
Goleiro: Predrag Rajković
Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abedi
Meio-campo: Mukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum
Ataque: Houssem Aouar - George Ilenikhena - Ahmed Al-Ghamdi