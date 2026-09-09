O Barcelona não conseguiu quebrar um jejum antigo na Liga dos Campeões da Europa, apesar da vitória avassaladora sobre o Feyenoord na estreia das duas equipes na fase de liga.

O Barça conquistou uma vitória ampla sobre o visitante holandês pelo placar de 5 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira no estádio Spotify Camp Nou.

Apesar da grande vitória, o Barcelona não conseguiu manter suas redes intactas, dando continuidade aos seus problemas defensivos na competição continental.

Segundo a rede "Stats Foot", o Barcelona não conseguiu manter o gol invicto pela 16ª partida consecutiva na Liga dos Campeões, a mais longa sequência desse tipo na história do Blaugrana.

A última partida do Barcelona com o gol invicto na competição remonta a abril de 2025, diante do Borussia Dortmund, quando venceu por 4 a 0.

Desde então, sofreu 31 gols nas 16 partidas.