Compartilhar Siga GOAL no Google

Embora o Real Madrid não tenha perdido nenhuma partida na Champions League nesta temporada e lidere a classificação com 100% de aproveitamento, a linguagem dos números deu seu veredito e surpreendeu a todos.

Publicidade

Os cálculos dos sistemas de simulação não levam em conta reputação nem história, e sim desempenho e probabilidades. E eles colocaram o Barcelona em posição superior à de seu arquirrival na corrida pela conquista da Champions League.

A goleada do Barcelona por 4 a 1 sobre o Sabah não representou apenas mais três pontos, mas um passo gigante rumo à classificação direta para as oitavas de final. Com a vitória, o time catalão entrou no top 4 e ficou mais perto de garantir a vaga sem depender de contas complicadas.

Mas a verdadeira surpresa veio das previsões da rede internacional “Opta”, que colocou o Barcelona entre os três principais candidatos ao título, à frente do Real Madrid apesar da campanha perfeita dos merengues.

De acordo com a simulação mais recente da rede de estatísticas, a probabilidade de o Barcelona conquistar a Champions é de 12,58%, o que o coloca em terceiro lugar na lista de favoritos, atrás apenas do líder Arsenal, com 18,60%, e do Bayern de Munique, segundo colocado, com 16,29%.

Publicidade Publicidade

Logo atrás do Barcelona aparece o Paris Saint-Germain, com 12,37%, seguido pelo Real Madrid, em quinto lugar, com 10,69%, segundo a classificação virtual (veja aqui).

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Essa diferença, embora pareça pequena, é muito significativa. O Real Madrid venceu suas cinco primeiras partidas e lidera a classificação com 15 pontos, três a mais que o Barcelona. Ainda assim, o supercomputador entende que as chances do Barça de levantar a taça são maiores que as do time merengue.

As projeções indicam grande otimismo no Barcelona comandado pelo técnico Hansi Flick: o time tem 86,69% de chance de terminar a fase de liga entre os oito primeiros e avançar diretamente às oitavas de final, sem precisar disputar os playoffs.

Publicidade

O supercomputador também prevê que o Barcelona termine a primeira fase em terceiro lugar, com média de 17,44 pontos, um cenário bastante confortável antes das três partidas restantes.

Os bons números não param por aí e se estendem às fases eliminatórias. A probabilidade de o Barcelona chegar às oitavas de final é de 97,15%, praticamente uma classificação garantida. Já a de chegar às quartas de final é de 69,16%, enquanto a de alcançar a semifinal chega a 42,08%, um dos maiores índices entre todos os times europeus.

Publicidade

O Real Madrid, por sua vez, leva vantagem em alguns detalhes, mas perde a batalha mais importante. Sua probabilidade de terminar a fase de liga entre os oito primeiros é de 99,62%, superior à do Barcelona, e a de chegar às quartas de final é de 69,95%, ligeiramente acima da do Barça. Mas quando se fala em semifinal e título, a vantagem volta a ser do Barcelona: 42,08% contra 41,02% na semifinal, e 12,58% contra 10,69% na final.

O caminho ainda é longo, e todas as previsões podem mudar após uma única rodada, afinal o futebol não tem certezas. Mas o que aconteceu agora basta para reacender a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, dar à torcida blaugrana uma grande dose de otimismo e colocar o Real Madrid diante do desafio de provar seu valor perante a inteligência artificial.