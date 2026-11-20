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O Manchester United decidiu não tomar medidas judiciais contra o operador do drone que publicou imagens do primeiro treino do técnico Mauricio Pochettino, embora o clube acredite que o episódio tenha envolvido a violação de várias leis.

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De acordo com o jornal britânico "The Sun", fontes do Manchester United alertaram que o clube tomará medidas judiciais para proteger a si mesmo e seus funcionários caso incidentes como esse se repitam no futuro.

Fontes do clube garantiram que não houve nenhuma falha de segurança no centro de treinamento de Carrington na quarta-feira, depois que um drone conseguiu captar imagens de altíssima nitidez a grande distância.

Pessoas próximas ao clube admitiram que o operador do drone apagou as imagens posteriormente e pediu desculpas pelo ocorrido.

O operador do drone reiterou que não infringiu nenhuma lei, já que atuava em um espaço aéreo não restrito, mas admitiu que pode ter agido de forma "antiética".

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Fontes do Manchester United reconheceram que o episódio pode ou não ter violado as leis sobre drones, mas acreditam que tenha infringido várias outras leis.

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Ainda assim, o clube não pretende tomar medidas judiciais em relação às filmagens, feitas sem autorização prévia.

O Manchester United advertiu que qualquer pessoa que provoque incidentes semelhantes no futuro poderá enfrentar medidas judiciais severas, com a possibilidade de consequências financeiras significativas.

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O dono da conta "CC Overview", conhecido apenas como Colin, justificou as filmagens, afirmando que o espaço aéreo sobre o centro de Carrington não é restrito e que o drone operava de forma legal, de acordo com as normas da Autoridade de Aviação Civil.

Ele também esclareceu que o Liverpool, adversário do Manchester United na estreia de Pochettino, em Anfield, no domingo, não teve participação nas filmagens, assim como nenhum outro clube.

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As imagens mostravam Pochettino comandando o treino de seus novos jogadores, acompanhadas de comentários em áudio do operador do drone, que descrevia o que acontecia no gramado.

Em outro campo de dimensões oficiais, os jogadores apareciam posicionados entre bonecos de treino que pareciam representar os atletas do time adversário, enquanto dois treinadores passavam instruções.

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Em seguida, Pochettino reuniu o grupo, que alguns usuários das redes sociais apontaram como a possível escalação titular para a partida de domingo, no círculo central para explicar alguns detalhes e revisar o que havia sido feito durante o treino.

Dez jogadores de linha participaram do treino sob o comando de Pochettino, embora esse grupo não pareça ser o favorito para formar a equipe titular no confronto com o time de Andoni Iraola no domingo.

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O Manchester United precisará fazer um pedido ao Ministério dos Transportes caso queira impor restrições ao espaço aéreo ao redor do centro de Carrington, a fim de evitar novos voos indesejados de drones.

A Autoridade de Aviação Civil e os Serviços Nacionais de Tráfego Aéreo impõem restrições rígidas ao voo de drones de todos os tamanhos, além de estabelecer regras de conduta que regulam a forma como são operados.

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Essas regras abrangem o compartilhamento de fotos e vídeos que possam ser "injustos" com qualquer uma das partes.

Por sua vez, Andoni Iraola, técnico do Liverpool, comentou na sexta-feira o episódio da filmagem do treino do Manchester United com um drone: "Isso não deveria ser legal. Há um motivo para treinarmos a portas fechadas. Isso não é bom para nenhum clube".