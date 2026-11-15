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Segundo o jornalista saudita Falah Al-Qahtani, do jornal Okaz, o Al-Nassr se despedirá de Sadio Mane sem receber pela transferência ao fim da temporada. O clube também corre o risco de perder Cristiano Ronaldo e Joao Felix.

De acordo com a informação, a diretoria do clube da capital decidiu não renovar o contrato do atacante. Como o vínculo termina em 2027, Mane já poderá negociar com outros clubes na janela de transferências de inverno e assinar um pré-contrato para sair sem custos de transferência no verão.

Do ponto de vista esportivo, a decisão surpreende: desde que trocou o Bayern de Munique por Riade, no verão de 2023, o senegalês se tornou peça indispensável do ataque. Em cerca de três anos e meio, Mane disputou 144 partidas oficiais pelo Al-Nassr, marcou 54 gols e deu 43 assistências. Seu ponto alto foi a conquista do campeonato na temporada passada, que encerrou um jejum de sete anos do clube.

A saída de Mane, porém, pode ser apenas o começo de uma reformulação. O futuro de Ronaldo e Felix após o fim da temporada também está indefinido. O contrato de Ronaldo igualmente termina. Segundo relatos coincidentes da imprensa, o atacante pode encerrar a carreira assim que alcançar a marca pessoal de 1.000 gols. Atualmente, ele soma 985.

Getty Images

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Depois de Sadio Mane, Joao Felix também deixará o Al-Nassr?

A situação contratual de Felix é semelhante: seu vínculo também termina em 2027. Para evitar que ele saia sem custos de transferência ou por um valor baixo, a diretoria do clube, liderada pelo diretor-executivo Ahmed Al-Sultan, trabalha intensamente em uma solução, segundo informações do portal Kooora. Jorge Mendes, empresário de Felix, já estaria tentando viabilizar o retorno do português ao Barcelona.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 12:30 ALN

O Al-Nassr, no entanto, tem a opção de prorrogar unilateralmente o contrato de Felix por mais duas temporadas, até o verão de 2029, sem o consentimento do jogador. A ativação dessa cláusula, porém, depende de condições financeiras significativas: segundo rumores, o clube teria de pagar 20 milhões de euros ao Chelsea e elevar o salário anual do jogador de dez milhões para 12,5 milhões de euros.