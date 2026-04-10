O português Jorge Jesus, técnico do Al-Nassr, levantou dúvidas sobre a participação do seu ponta-direita francês, Kingsley Coman, na próxima partida contra o Al-Akhdoud.

O Al-Nassr visita o Al-Akhdoud amanhã, sábado, no Estádio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz, em Najran, pela 28ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que Jesus convocou 21 jogadores para viajar a Najran, entre eles Coman, após este se recuperar da lesão que o impediu de disputar a última partida contra o Al-Najma, na 27ª rodada da Liga Roshen.

Apesar disso, o técnico português não incluiu o ponta francês na escalação titular durante o treino de simulação realizado na última sessão de treinos, nesta sexta-feira, em preparação para a partida.

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O jornal esclareceu que Jesus decidirá se Coman entrará como titular ou como reserva durante a reunião técnica que será realizada antes da partida, amanhã, sábado.

Koman é considerado um dos principais jogadores do Al-Nassr na atual temporada, tendo participado de 32 partidas em diversas competições, nas quais marcou 10 gols e deu 11 assistências.

Vale lembrar que o Al-Nassr lidera a tabela do Campeonato Saudita com 70 pontos, dois pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e quatro pontos à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, embora tenha disputado uma partida a menos que ambos.