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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Apesar do retorno de Ivan Toney, Al-Ahli perde dois astros estrangeiros diante do Al-Khaleej

I. Toney
E. Mendy
W. Galeno
Al-Ahli x Al-Khaleej
Al-Ahli
Al-Khaleej
Campeonato Saudita
England
Senegal
Brasil
Arábia Saudita

O "Al Raqi" é afetado?

O Al-Ahli saudita será obrigado a disputar sua aguardada partida contra o Al-Khaleej, no Campeonato Saudita (Roshn Saudi League), sem dois de seus astros estrangeiros.

O Al-Ahli recebe o Al-Khaleej amanhã, quinta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Ahli disputará a partida sem seu goleiro senegalês Édouard Mendy e seu ponta brasileiro Wenderson Galeno, por conta de ambos estarem lesionados.

Mendy está ausente do Al-Ahli desde o fim da última data Fifa, devido a uma lesão sofrida nos treinos, o que o afastou das partidas contra o Al-Fateh e o Al-Feiha pelo Campeonato Saudita (Roshn Saudi League), e contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Por sua vez, Galeno ficou de fora do Al-Ahli nas últimas duas partidas, contra o Al-Wasl e o Al-Feiha, por causa da lesão que sofreu na partida contra o Al-Fateh pelo Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

Isso acontece no momento em que o atacante inglês Ivan Toney voltou a participar dos treinos do Al-Ahli, após se recuperar da lesão que o impediu de jogar a última partida contra o Al-Feiha.

Vale lembrar que o Al-Ahli ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 18 pontos, a 7 pontos de distância do Al-Qadsiah, líder da competição, embora o Al-Ahli tenha disputado uma partida a menos.

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