Apesar do rebaixamento, Robert Mühren se despede com um sorriso: "Obrigado, era o meu trabalho"

Robert Mühren encerrou oficialmente sua carreira como jogador de futebol profissional após a partida de hoje. O atacante de 37 anos pendurou as chuteiras. Infelizmente, ele não conseguiu encerrar sua impressionante carreira com uma vitória na tarde de sábado: o FC Volendam perdeu a final dos playoffs nos pênaltis, o que significa que o “Het Andere Oranje” disputará a Keuken Kampioen Divisie na próxima temporada.
No entanto, a tarde de Mühren — que ainda por cima disputava sua 500ª partida profissional — parecia tomar um rumo positivo na prorrogação. O veterano pensou ter marcado o 2 a 2 aos 100 minutos, o que garantiria virtualmente a permanência do Volendam na Eredivisie. Mas essa alegria durou pouco.
O gol foi anulado após intervenção do VAR, pois Yannick Leliendal havia cometido uma falta. Assim, Mühren viu seu conto de fadas ir por água abaixo.
Apesar da tarde emocionante — com uma despedida e um rebaixamento —, Mühren reage de forma surpreendentemente tranquila, inclusive em relação ao seu gol anulado. “Poderia ter sido tão bonito. Mas, infelizmente, aquela falta. Na verdade, eu já esperava por isso. De certa forma, você espera que seja uma disputa limpa, mas o árbitro disse: ‘Não tive escolha; foi uma falta cem por cento certa.’”
Ainda assim, ele critica bastante a equipe, especialmente pelo fraco início da equipe da casa. Nesse período, eles sofreram dois gols em pouco tempo. “Nós mesmos estragamos tudo nos primeiros vinte minutos. É incompreensível começar assim a final do ano. Depois, a gente se recuperou razoavelmente, mas não foi o suficiente”, começa ele.
Após sua carreira impressionante, Mühren vai assumir o cargo de assistente técnico no Volendam, uma função pela qual ele está ansioso. “Chamar a atenção dos jogadores? Sim, isso faz parte de mim”, ele ri, recebendo muitos elogios do repórter da ESPN Hans Kraay Júnior.
Depois de todos esses elogios, o sensato morador de Volendam encerra a entrevista com seu jeito característico. “Obrigado, foi o meu trabalho”, diz Mühren, sorrindo.