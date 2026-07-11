Apesar do interesse saudita... Oferta atraente para contratar Onahi da Espanha

As propostas europeias continuam a disputar o astro marroquino Ezzedine Ounahi, meio-campista do Girona, da Espanha, após sua atuação de destaque com os “Leões do Atlas” na Copa do Mundo de 2026.

Ounahi é considerado um dos nomes de destaque que chamaram a atenção na Copa do Mundo de 2022, após desempenhar um papel importante na campanha histórica da seleção marroquina, que chegou às quartas de final antes de ser eliminada pela França por 2 a 0.

De acordo com o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, em sua conta oficial na plataforma “X”, o Ajax, da Holanda, iniciou negociações sérias para contratar Ezzedine Ounahi.

Ele confirmou que as conversas estão em andamento entre todas as partes, tanto do lado do jogador quanto dos dois clubes, com uma cláusula de rescisão no contrato de Ounahi com o Girona no valor de 25 milhões de euros.

Romano indicou que o Ajax está tentando negociar com o Girona para reduzir o valor da transação e não pagar a cláusula de rescisão integralmente, especialmente porque o técnico Michel manifestou o desejo de manter o jogador ou, pelo menos, obter o melhor retorno financeiro possível com sua saída.

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O nome de Onahi não ficou longe dos clubes da Liga Roshen da Arábia Saudita nos últimos meses, já que o jogador foi associado a uma transferência para mais de um clube saudita, diante do interesse de vários clubes em contratá-lo, aproveitando seu brilho internacional e suas grandes habilidades no meio-campo.

No entanto, até o momento, o destino europeu parece ser o mais provável, com o Ajax entrando com força na disputa por sua contratação e demonstrando vontade de fechar o negócio durante a atual janela de transferências.