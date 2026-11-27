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O mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, passou a ser um dos nomes na mesa do Paris Saint-Germain depois de chamar a atenção com seus números como goleador na Saudi Pro League. A transferência para o clube parisiense, porém, pode esbarrar em um fator que nada tem a ver com sua qualidade técnica, e sim com a política de contratações que o time vem adotando recentemente.

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Embora o nome de Quiñones esteja ligado ao Paris Saint-Germain, os indícios não significam necessariamente que o negócio esteja perto de ser fechado, sobretudo porque o clube francês passou a priorizar a contratação de jogadores jovens. Isso levanta dúvidas sobre a disposição de contratar um atacante de 29 anos, mesmo com o alto nível que ele vem apresentando com a camisa do Al-Qadsiah.

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Nesse contexto, o jornalista Inermo Erman falou no programa "Fi Al-Marma" e explicou que o espanhol Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, sempre repete que os grandes jogadores têm interesse em defender o clube. Ainda assim, ele demonstrou ceticismo quanto à possibilidade de a diretoria dar um passo concreto para contratar o atacante do Al-Qadsiah.

Erman destacou que, recentemente, o Paris Saint-Germain só tem contratado jogadores jovens. Por isso, não acredita que o clube vá arriscar facilmente no negócio por Quiñones por causa da idade, apesar de o jogador estar na lista de interesses.

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Números excepcionais explicam o interesse europeu

A ligação de Quiñones com o Paris não surgiu do nada. O atacante mexicano conseguiu se firmar entre os principais destaques da Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Qadsiah, no meio de 2024, graças à capacidade de marcar gols e de manter atuações ofensivas decisivas.

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Em sua trajetória pelo Al-Qadsiah na Saudi Pro League, Quiñones marcou 59 gols e deu 14 assistências em 70 partidas, segundo as estatísticas disponíveis. Ele começou com força na temporada 2024/25, com 20 gols e 5 assistências em 28 jogos.

A maior explosão de gols, no entanto, veio na temporada seguinte, quando marcou 33 vezes e deu 4 assistências em 31 partidas. Ele terminou a competição como artilheiro e mostrou que não é apenas um atacante de bom início, mas alguém capaz de manter médias de gols elevadas.

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O mexicano segue em evidência na temporada atual: já soma 6 gols e 5 assistências em 11 jogos da Saudi Pro League, totalizando 11 participações em gols nessas partidas.

A idade, o obstáculo no sonho de jogar no Paris

Apesar desses números, a equação do Paris Saint-Germain parece ser outra. O clube não busca apenas um jogador capaz de render de imediato: também leva em conta a idade, a margem de evolução e o retorno a longo prazo em suas decisões no mercado de transferências.

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É aí que surge o paradoxo no caso de Quiñones. O atacante, cujos números o tornam digno do interesse de grandes clubes europeus, pode esbarrar em um obstáculo ligado à estratégia do clube interessado nele, e não ao seu desempenho em campo.

Até o momento, nada confirma que o Paris Saint-Germain tenha feito uma proposta oficial ao Al-Qadsiah, e a presença do jogador na lista de interesses não significa que haja negociações em andamento. Entre a admiração pelo seu potencial e a ressalva quanto à idade, o futuro de Quiñones segue aberto a mais de uma possibilidade, enquanto o clube francês terá de decidir se está disposto a rever seus critérios por um atacante que provou seu valor com números.