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Ao VivoIngressos
Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Apesar do gol, Retegui prova do primeiro fracasso no Campeonato Saudita

M. Retegui
Al Qadsiah x Abha
Al Qadsiah
Abha
Campeonato Saudita
Itália
Arábia Saudita

O atacante italiano caiu

O italiano Mateo Retegui, atacante do Al Qadsiah, provou o gosto do fracasso pela primeira vez na Saudi Pro League, durante o confronto com o Abha.

O Al Qadsiah recebeu o Abha nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela nona rodada da Saudi Pro League.

O Al Qadsiah conseguiu um pênalti, cobrado por Retegui aos cinco minutos de partida, mas o goleiro do Abha conseguiu fazer a defesa.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", esta foi a primeira vez que o atacante italiano falhou ao converter uma cobrança de pênalti no Campeonato Saudita, depois de seis tentativas bem-sucedidas.

Apesar do desperdício, Retegui segue como o maior artilheiro em cobranças de pênalti na história do Al Qadsiah no Campeonato Saudita, desde a temporada 2009-2010.

Vale lembrar que o jogador de 27 anos conseguiu compensar a falha na cobrança de pênalti e marcou o gol que abriu o placar para os donos da casa, aos 30 minutos de partida, em assistência do meio-campista holandês Tijjani Reijnders.

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