Apesar do empate... Por que Mbappé lidera a artilharia da Copa do Mundo, à frente de Messi?

Kylian Mbappé recuperou a liderança na artilharia da Copa do Mundo de 2026, depois de elevar sua contagem para 8 gols ao marcar na vitória da França sobre o Marrocos (2 a 0) nas quartas de final, ficando à frente de Lionel Messi, apesar de os dois astros terem o mesmo número de gols.

O capitão da seleção francesa marcou seu oitavo gol no torneio, voltando ao topo da disputa pela Chuteira de Ouro, depois que Messi havia assumido a liderança temporariamente durante a campanha da seleção argentina.

Embora os jogadores estejam empatados no número de gols, os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) dão preferência a Mbappé no momento.

Por que Mbappé está à frente de Messi?

Mbappé marcou 8 gols na edição atual: dois contra o Senegal, o Iraque e a Suécia, além de um gol contra o Paraguai e outro contra o Marrocos.

Messi também marcou 8 gols, após fazer um hat-trick contra a Argélia, dois gols contra a Áustria, além de um gol em cada uma das partidas contra a Jordânia, Cabo Verde e o Egito.

No entanto, o regulamento da FIFA para a Chuteira de Ouro não se baseia apenas no número de gols, pois estabeleceu critérios para decidir o vencedor em caso de empate entre os jogadores, a fim de evitar que o prêmio seja dividido.

O critério do número de assistências vem em primeiro lugar, seguido pelo número de minutos que o jogador atuou, caso o empate persista.

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Os passes decisivos dão vantagem a Mbappé

Mbappé, atual detentor do prêmio, está à frente no momento, após ter dado três passes decisivos, contra apenas um de Messi, o que lhe garante oficialmente a liderança na classificação de artilheiros até o momento.

Já em termos de minutos jogados, o capitão da França disputou 518 minutos no torneio, contra apenas 410 minutos do capitão da Argentina.

Como Messi pode recuperar a liderança?

Messi ainda pode recuperar o primeiro lugar na disputa pela Chuteira de Ouro durante o confronto entre Argentina e Suíça nas quartas de final.

O astro argentino assumirá a liderança da classificação se conseguir marcar um gol ou dar duas assistências durante a partida, empatando com Mbappé no número de assistências, ao mesmo tempo em que mantém a vantagem de ter disputado menos minutos.

No entanto, esse cenário pode mudar se a partida for para a prorrogação e Messi jogar por um grande número de minutos, o que poderia afetar o critério de desempate.