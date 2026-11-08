A noite de Lionel Messi no encerramento da temporada regular da liga norte-americana não foi perfeita, depois de ver o Inter Miami desperdiçar uma vantagem de três gols em seu estádio, mas o craque argentino saiu dela com um novo feito histórico, ao alcançar uma marca que nenhum jogador havia conseguido na história da competição.

Apesar de não ter balançado as redes diante do Charlotte FC, ele encerrou a temporada de 2026 na liderança da lista de artilheiros com 26 gols, garantindo o prêmio de Chuteira de Ouro pela segunda vez consecutiva, depois de ter marcado 29 gols na temporada passada.

Com esse feito, o jogador de 39 anos tornou-se o primeiro jogador na história da liga norte-americana a vencer a Chuteira de Ouro em duas temporadas consecutivas, em uma conquista histórica sem precedentes, além de se tornar o sexto jogador a conquistar o prêmio mais de uma vez.

A superioridade de Messi na artilharia não se baseou em pênaltis, já que ele marcou 25 gols com a bola rolando, contra apenas um pênalti, alcançando a segunda maior soma de gols não provenientes de pênaltis em uma única temporada na história da competição, atrás de seu próprio recorde anterior de 28 gols em 2025.

Ele também encerrou a temporada com 17 assistências, elevando o total de suas participações em gols para 43, liderando também essa categoria, depois de se tornar o primeiro jogador na história da liga a registrar pelo menos 40 participações em gols em duas temporadas consecutivas.

Gol anulado antes da reação do Miami

O confronto no estádio "Bank of America Stadium" apresentou um roteiro empolgante desde os primeiros minutos, já que o Charlotte achou que havia aberto o placar aos 4 minutos por meio de Liel Abada, mas o árbitro anulou o gol após revisão da tecnologia de vídeo, por causa de um toque de mão em Idan Toklomati no início da jogada.

O Inter Miami escapou de ficar atrás e aproveitou a situação para abrir o placar aos 14 minutos por meio de Ian Fray, que completou uma bola que sobrou dentro da área após um escanteio.

Aos 33 minutos, a influência de Messi apareceu novamente, depois que ele cobrou um escanteio que Germán Bertramello desviou de cabeça em direção ao gol, antes de Luis Suárez completar para dentro das redes.

E três minutos antes do fim do primeiro tempo, Rodrigo De Paul acrescentou o terceiro gol com um forte chute de fora da área, encerrando o primeiro tempo com o Inter Miami vencendo por 3 a 0.

Mas o que aconteceu depois do intervalo virou a partida de cabeça para baixo.

5 minutos que recolocaram o Charlotte na partida

O Charlotte entrou no segundo tempo de forma diferente e conseguiu diminuir a diferença aos 50 minutos, quando Liel Abada desviou um cruzamento de Tyger Smalls para as redes.

E o time visitante não esperou muito, pois Abada voltou apenas 5 minutos depois para marcar seu segundo gol pessoal, depois de tabelar com Pep Biel, antes de disparar um chute preciso no canto distante.

Messi quase encerrou as esperanças de reação do Charlotte, depois de tentar encobrir o goleiro, mas o defensor Henry Kessler afastou a bola em cima da linha do gol.

E enquanto o Inter Miami tentava manter sua vantagem, o Charlotte aproveitou a confusão da defesa, e o momento decisivo veio aos 90 minutos, quando um chute de Smalls voltou da trave, encontrando Rodolfo Oloko, que mandou para as redes, anunciando a reação completa.

Messi não se rendeu e quase roubou a vitória nos acréscimos com um chute que bateu na trave, mas a partida terminou empatada em 3 a 3.

Um roteiro que se repete: uma lembrança dolorosa do confronto com o Orlando

Desperdiçar uma vantagem de três gols não foi um acontecimento excepcional para o Inter Miami durante a temporada de 2026, pois o time viveu um roteiro ainda mais cruel no dia 2 de maio passado, quando abriu 3 a 0 diante do Orlando City nos primeiros 33 minutos, antes de perder a partida por 4 a 3.

Aquele confronto teve uma atuação marcante de Martín Ojeda, que marcou três gols — um "hat-trick" —, depois que o Orlando iniciou a reação com um gol antes do fim do primeiro tempo e, em seguida, acrescentou dois gols no segundo tempo, antes de Tyrese Spicer roubar o gol da vitória aos 93 minutos.

A reação do Orlando também foi histórica, já que se tornou apenas o quarto time na história da liga norte-americana a conseguir vencer uma partida depois de estar atrás por três gols, e o primeiro desde 2018.

Assim, o empate do Charlotte trouxe de volta à tona um problema defensivo preocupante para o Inter Miami, que desperdiçou pela segunda vez na temporada uma vantagem de três gols em seu estádio, ainda que desta vez tenha evitado a derrota.

Messi aguarda outro feito nos mata-matas

Apesar do empate, o Inter Miami encerrou a temporada regular na segunda colocação da Conferência Leste com 60 pontos, depois de se beneficiar da derrota do New England para o Orlando por 1 a 0.

O time de Messi começará sua trajetória nos mata-matas enfrentando o Columbus Crew, sétimo colocado, na série da primeira rodada que é decidida no sistema de melhor de três partidas.

Por outro lado, o Nashville ficou com a liderança da Conferência Leste depois de elevar sua pontuação para 77, após vencer o Cincinnati por 2 a 0, quebrando o recorde anterior de maior número de pontos em uma temporada regular, registrado em nome do Inter Miami com 74 pontos em 2024.