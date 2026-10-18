Aumentaram os questionamentos sobre o futuro do alemão Jens Wiesing, técnico do Al Ittihad, após uma sequência de resultados negativos que colocou o treinador sob pressão da torcida e da imprensa. A equipe perdeu o clássico contra o Al Hilal por 3 a 2 na Roshn League e, em seguida, caiu diante do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 1 na Liga dos Campeões da Ásia Elite. No entanto, a posição da diretoria do clube parece diferente do clima de irritação que cerca o time.

De acordo com relatos da imprensa, que citam uma fonte responsável dentro do Al Ittihad, não há intenção da diretoria de demitir Wiesing no período atual, apesar das críticas que recebeu após os tropeços nas duas últimas partidas. A direção o vê como um treinador que possui um projeto de longo prazo e pretende oferecer-lhe o apoio necessário para alcançar os objetivos do clube.

A derrota para o Al Hilal havia revelado erros defensivos que custaram ao Al Ittihad os pontos da partida, antes de os problemas se repetirem contra o Shabab Al Ahli, quando o time sofreu dois gols em falhas descritas pelo treinador alemão como fáceis, perdendo um duelo que esperava vencer para compensar o tropeço no campeonato nacional.

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Após o confronto asiático, Wiesing admitiu que sua equipe não apresentou o nível exigido e destacou a necessidade de analisar os erros e trabalhar para corrigi-los.

Apesar das pressões, a diretoria do Al Ittihad não parece disposta a abrir mão rapidamente de seu treinador, com quem assinou contrato em julho passado, válido até 2028. Essa postura reflete o desejo do clube de conceder à comissão técnica a oportunidade de construir uma estrutura mais estável, em vez de recorrer a uma nova mudança pouco tempo depois de ele assumir o cargo.

Por outro lado, Wiesing será cobrado a aproveitar a confiança da diretoria para corrigir as brechas defensivas e melhorar a qualidade das decisões dentro de campo, especialmente porque o início positivo apresentado pelo Al Ittihad elevou o patamar das expectativas e fez a torcida esperar resultados compatíveis com as ambições do clube.

Entre a manutenção do projeto técnico e a pressão dos resultados, os próximos jogos seguem como um teste importante para a capacidade do treinador alemão de recuperar o equilíbrio e provar que a decisão de mantê-lo no cargo se baseia em indicadores concretos.