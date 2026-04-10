Apesar de torcer pelo Milan, o Inter está de olho em um jogador marroquino

O Inter de Milão se prepara para apresentar uma proposta oficial para contratar um jogador marroquino com o objetivo de reforçar a lateral esquerda da equipe no próximo verão.

De acordo com a rede italiana “Calcio Mercato”, o Inter está disposto a pagar 4,2 milhões de euros, a serem pagos em parcelas, além de incluir uma cláusula que conceda ao clube belga Mechelen 10% do valor de uma futura revenda de Enes Zakri, a fim de contratar o talento marroquino no próximo verão.



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Vale lembrar que Zakri joga bem nas posições de lateral-esquerdo e meio-campista esquerdo.

Zakri, nascido em 2008, é considerado um dos maiores talentos da seleção marroquina sub-17, com a qual conquistou o título da Copa Africana das Nações após a vitória na final contra o Mali nos pênaltis. O jogador também é alvo de forte interesse do clube inglês Brentford, que o vê como um possível substituto para a saída de Rico Henry em junho próximo.

Sobre sua escolha de representar o Marrocos, apesar de ter nascido em Bruxelas, Zakri afirmou que a indiferença da Federação Belga foi o principal motivo. Em entrevista ao jornal “La Dernière Heure”, ele disse: “Sinto-me belga e marroquino, mas tentei jogar pela Bélgica e nunca fui convocado, enquanto o Marrocos investiu no meu potencial e acreditou mais em mim. Não tive essa sensação com a Bélgica, que não me considerava bom o suficiente. O Marrocos evoluiu muito nos últimos anos, e fazer parte da seleção nacional é um orgulho para mim.”



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Ele acrescentou: “Adquiri muita experiência jogando com o time principal, e o interesse dos grandes clubes não me influenciou. A decisão de ficar no Michelín partiu de mim e não me arrependo. Mesmo que o Milan, que é o meu time favorito, estivesse interessado em mim, eu não teria assinado com ele neste momento. Tenho apenas um objetivo: chegar à Liga dos Campeões, mas, antes de tudo, preciso fazer meu nome aqui.”



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