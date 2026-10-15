Lothar Matthäus, lenda da Alemanha, criticou Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, após sua expulsão na partida contra o norueguês Viking, pela Liga dos Campeões, que terminou empatada em 3 a 3.

O francês foi expulso pela primeira vez em sua carreira durante o jogo de sua equipe contra o Viking, da Noruega, após cometer uma falta aos 74 minutos e, em seguida, atirar a bola no rosto do capitão do time adversário, Zlatko Tripic, depois de ser provocado.

Aproveitando a superioridade numérica, a equipe norueguesa conseguiu garantir o empate aos 90 minutos.

Matthäus disse ao jornal "Bild": "Isso é inaceitável, mesmo que o árbitro não tenha visto".

O jogador com mais partidas na história da seleção alemã sabe que os adversários tentam neutralizar um atleta influente como Olise por meio do contato e da provocação, mas acredita que o francês precisa aprender a lidar com essas situações.

O ex-astro do Bayern explicou: "Claro, eles tentam tirar um jogador como esse da partida por todos os meios possíveis".

Ainda assim, ele se recusou a culpar Tripic por seu comportamento e foi claro a respeito do ponta francês: "Eu afirmo que Olise permitiu que se deixasse provocar".

Matthäus também lamentou as consequências de sua reação, afirmando: "No fim, ele não prejudicou apenas a si mesmo, mas acima de tudo prejudicou a equipe".

Apesar das críticas, Matthäus não acredita que aplicar uma multa ao jogador tenha se tornado uma medida necessária; ao contrário, vê o ocorrido como uma oportunidade de amadurecimento. E declarou: "É um processo de aprendizado pelo qual qualquer jogador jovem precisa passar. Olise já foi punido o suficiente e está consciente de seu erro.