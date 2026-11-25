Compartilhar Siga GOAL no Google

O francês Christophe Galtier, técnico do Neom, reconheceu a força ofensiva do Al-Ittihad antes do aguardado confronto entre as equipes pela Saudi Pro League, mas se recusou a recuar diante do adversário.

Publicidade

O Al-Ittihad recebe o Neom depois de amanhã, sexta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Em entrevista coletiva antes da partida, Galtier declarou, segundo o jornal saudita “Al-Riyadiyah”: “O jogo rápido e direto é um dos nossos principais pontos fortes”.

E ponderou: “Mas também precisamos ter a posse de bola em alguns momentos do confronto, para obrigar o adversário a se desgastar mais, impor o nosso ritmo de jogo e criar chances de gol”.

O treinador acrescentou: “Ainda é cedo para definir a escalação titular. Quero avaliar a recuperação de alguns jogadores nas 48 horas que se seguiram ao nosso jogo contra o Al-Duhail, que teve uma exigência física muito alta”.

Publicidade Publicidade

O Neom perdeu por 3 a 2 para o Al-Duhail, do Catar, ontem, terça-feira, em partida válida pela Liga dos Campeões do Golfo.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ITT Campeonato Saudita 12:30 NEO Assistir

Por outro lado, o técnico francês comentou o último duelo entre as equipes, em abril passado, quando o Neom venceu o Al-Ittihad por 4 a 3 pela Saudi Pro League.

Sobre isso, Galtier afirmou: “É difícil fazer uma comparação (entre o jogo passado e o próximo), apesar da ótima atuação que tivemos naquela ocasião. Os elencos das duas equipes passaram por grandes mudanças e hoje têm características e qualidades diferentes das da temporada passada”.

Publicidade

Vale lembrar que, naquela partida, o Al-Ittihad era comandado pelo técnico português Sérgio Conceição, que deixou o clube ao fim da temporada passada e foi substituído pelo alemão Jens Vissing.

Por fim, o treinador francês elogiou o poder ofensivo do Al-Ittihad, citando a capacidade do time de marcar muitos gols importantes nesta temporada, e ressaltou a necessidade de vigiar da melhor forma possível as peças-chave do adversário.

Publicidade

Nesta temporada, a dupla estrangeira do ataque do Al-Ittihad, formada pelo marroquino Youssef En-Nesyri e pelo nigeriano George Ilenikhena, vem brilhando e apresentando seu melhor futebol desde o início da temporada.

En-Nesyri marcou 8 gols e deu 2 assistências em 17 jogos pelo clube saudita, enquanto Ilenikhena anotou 9 gols e deu 3 assistências em 16 partidas.

Publicidade

De modo geral, o Al-Ittihad faz boa campanha na Saudi Pro League: ocupa a quinta colocação da tabela, com 24 pontos, somados em 7 vitórias, 3 empates e uma derrota, 6 pontos atrás do líder Al-Hilal.

Já na Liga dos Campeões da Ásia Elite, o Al-Ittihad ocupa a nona posição do grupo do Oeste, com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate, além de duas derrotas.

Publicidade

O Al-Ittihad também se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei Saudita, após vencer o Al-Najma por 3 a 0 na fase de 32 avos, e se prepara para enfrentar o Al-Jabalain na terça-feira, 12 de janeiro do ano que vem.