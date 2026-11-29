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O jogador da seleção alemã Florian Wirtz sofreu um pequeno revés com o Liverpool na Premier League.

Após três vitórias consecutivas em jogos oficiais, o time comandado pelo técnico Andoni Iraola ficou no empate por 1 a 1 (1 a 1) com o rival local Everton no clássico de Merseyside e deixou escapar pontos importantes na disputa por vagas na Champions League.

Wirtz deu a assistência para Dominik Szoboszlai abrir o placar logo aos 5 minutos, mas Jeremie Frimpong, ex-jogador do Bayer Leverkusen, marcou contra aos 25 e empatou a partida. Wirtz, que vinha recebendo muitos elogios, voltou a ter uma boa atuação, mas passou em branco pela primeira vez em cinco jogos oficiais por Liverpool e seleção alemã.

Depois do início dos sonhos do Liverpool, com Szoboszlai aproveitando uma boa bola ajeitada por Wirtz na entrada da área, o Everton reagiu bem. O empate foi merecido, embora o Liverpool tivesse mais controle da partida.

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Tanto Wirtz (35) quanto o atacante Alexander Isak (36) perderam chances de recolocar o Liverpool à frente. Diante da defesa fechada dos donos da casa, faltou poder de fogo ao Liverpool, sobretudo no segundo tempo.