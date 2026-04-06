Apesar de estar ausente do Al-Hilal, Benzema é alvo de uma violenta ofensiva da mídia

O francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, não escapou das críticas, apesar de ter ficado de fora do último empate com o Al-Taawoun (2 a 2), válido pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

O experiente artilheiro francês ficou de fora devido a uma lesão no dedo do pé, continuando a gerar polêmica desde sua chegada ao Al-Hilal, devido às contínuas lesões que o afetaram.

Sobre o assunto, o jornalista Sultan Al-Lihyani disse durante sua participação no programa saudita “Dorina Ghair”: “Benzema não cumpriu o objetivo do Al-Hilal ao contratá-lo, pois o objetivo principal de sua contratação era contar com um verdadeiro ponta-de-lança capaz de marcar gols e criar oportunidades”.

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E acrescentou: “É verdade que Benzema teve um bom desempenho nas partidas em que participou, mas ele não está em forma fisicamente e sofre de uma série de lesões; ele se tornou um problema para o Al-Hilal no momento”.

E concluiu dizendo: “Não é possível prever o futuro do ataque do Al-Hilal no próximo período, diante da ausência contínua de Benzema, que se tornou um fardo para a equipe, e Inzaghi precisa começar a recorrer a outras soluções em vez do astro francês”.

Benzema disputou seis partidas, nas quais marcou cinco gols e deu duas assistências, após ter sido contratado na última janela de transferências de inverno.