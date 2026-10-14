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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Ahmed Mansy
Traduzido por

Apesar de comandar o Real Madrid, torcedores da Roma homenageiam Mourinho com "glória eterna"

J. Mourinho
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
Portugal
Itália
Espanha

Um momento feliz para o técnico português

A torcida da Roma fez questão de homenagear seu ex-treinador, o português José Mourinho, atual técnico do Real Madrid, durante a partida entre as duas equipes na Liga dos Campeões.

O Real Madrid visitou a Roma nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, na capital italiana, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Aos 9 minutos de jogo, os torcedores da Roma ergueram fotos de Mourinho erguendo o troféu da Liga Conferência Europa com o clube, há cerca de 4 anos.

A torcida da equipe italiana também exibiu faixas em saudação a Mourinho, nas quais escreveu: "Quem traz glória à Roma, a Roma o honrará para sempre; enquanto tuas mãos consagram os ricos despojos, o povo te concede a glória eterna".

O treinador português comandou o clube da capital italiana entre 2021 e 2024 e conquistou um único título, a Liga Conferência Europa de 2022, antes de perder a final da Liga Europa de 2023 para o Sevilla, da Espanha.

A Liga Conferência foi o primeiro título europeu na história da Roma desde a conquista da Copa das Feiras Europeias em 1961.

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