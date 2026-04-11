Apesar das lesões de Kano e Malcom, o Al-Hilal mantém a última esperança antes do confronto contra o Al-Sadd

O Al-Hilal ainda mantém a última esperança de que seus dois astros — o ponta brasileiro Malcom e o meio-campista saudita Mohammed Kanoo — consigam se recuperar a tempo para a partida contra o Al-Sadd do Catar na Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Hilal anunciou, nesta sexta-feira, que Malcom e Kano sofreram lesões após a vitória por 6 a 0 sobre o Al-Khaloud, na última quarta-feira, no estádio Kingdom Arena, pela 29ª rodada da Liga Roshen.

O “Al-Hilal” esclareceu que Kano sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa, enquanto Malcom sentiu dores no músculo posterior da coxa. Ambos serão submetidos a exames de imagem no local da lesão para avaliar a gravidade e o tempo de afastamento dos gramados.

Apesar da dificuldade de sua participação contra o Al Sadd, o jornal saudita “Al-Riyadiah” confirmou que o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal, decidiu levar os jogadores junto com a delegação do time que se dirige a Jeddah para disputar a partida.

O Al-Hilal enfrenta o Al-Sadd na segunda-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, pelas oitavas de final da Copa da Ásia.

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O jornal explicou que os astros do Al-Hilal continuarão seu programa de tratamento e reabilitação em Jeddah, e que amanhã, domingo, será definida sua situação final quanto à participação na partida contra o time catariano.

Malcom disputou 33 partidas pelo Al-Hilal desde o início da atual temporada, marcando 9 gols e dando 11 assistências, enquanto Keno marcou 5 gols e deu outras 5 assistências em 36 partidas.

O Al-Hilal busca reconquistar o título asiático após uma ausência que se estendeu pelas últimas três edições, mais precisamente desde a última conquista em 2021, quando perdeu uma final e foi eliminado nas semifinais duas vezes desde então.