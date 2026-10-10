Apesar da vitória, Watkins reclama da arbitragem no clássico do Al-Ittihad

O inglês Ollie Watkins, atacante do Al-Hilal, manifestou sua discordância em relação ao árbitro saudita Khalid Al-Turais, que apitou o clássico contra o Al-Ittihad pela Roshn League.

O Al-Hilal venceu o rival Al-Ittihad por 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Roshn League.

Watkins declarou aos canais "Thmanyah" após o fim da partida: "Foi um jogo de alto nível, especialmente porque acabamos de voltar da data Fifa. Treinamos por vários dias, mas nada se compara a disputar uma partida com toda a sua força".

E acrescentou: "Foi um confronto pela liderança da tabela, e dá para ver o quanto ele é importante para todos. Há muito barulho e muitas comemorações, mas o mais importante é que conquistamos os três pontos, e estou muito feliz".

Watkins marcou o segundo gol do Al-Hilal aos 30 minutos de jogo, após um erro do zagueiro português Danilo Pereira, enquanto deu as assistências para o primeiro e o terceiro gols dos pontas, o brasileiro Gabriel Martinelli e o holandês Crysencio Summerville.

Sobre a assistência para o primeiro gol, ele disse: "Eu estava tentando chegar à linha de fundo e devolver a bola para trás. Não sabia que ele (Martinelli) estava ali, mas apenas passei a bola para uma área que achei que fosse adequada".

Já sobre o gol que marcou, explicou: "O Rúben (Neves) está sempre buscando uma oportunidade para fazer um cruzamento, então me adiantei em relação a ele (Danilo Pereira) porque percebi que ele demorou muito para agir, e o castiguei pelo erro que cometeu".

Por outro lado, o atacante inglês considerou que marcou outro gol válido que foi anulado por toque da bola em sua mão antes de entrar nas redes no fim do primeiro tempo.

E concluiu: "Sinceramente, eu marquei outro gol, mas infelizmente foi anulado. Sei que foi uma decisão difícil, e não vou comentá-la, mas senti que foi um gol válido".