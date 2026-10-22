O australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr, decidiu manter a escalação da partida contra o Neom, apesar de ter conquistado uma vitória difícil nela, quando enfrentar o Al-Faisaly no Campeonato Saudita.
O Al-Nassr visita o Al-Faisaly amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada das disputas do Campeonato Saudita.
O jornal saudita Arriyadiyah afirmou que Postecoglou vai apostar na mesma escalação que disputou a última partida contra o Neom, apesar de a equipe ter conquistado uma vitória extremamente difícil naquele confronto.
O Al-Nassr venceu seu visitante Neom pelo placar de 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes anteontem, terça-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riade, pela décima rodada do Campeonato Saudita.
O jornal esclareceu que o treinador australiano recusou-se a realizar qualquer alteração, especialmente diante da continuidade das lesões que atingem a dupla francesa: o zagueiro Mohamed Simakan e o ponta Kingsley Coman.
O Al-Nassr disputa a partida contra o Al-Faisaly com o objetivo de conquistar uma nova vitória que lhe permita seguir na perseguição ao Al-Qadsiah e ao Al-Hilal pela liderança da tabela de classificação, especialmente porque ambos vão se enfrentar no encerramento do mesmo dia.
O Al-Nassr ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 22 pontos, três atrás do Al-Qadsiah, líder, que disputou uma partida a mais, e dois pontos atrás do Al-Hilal, segundo colocado.
A escalação do Al-Nassr será a seguinte:
Goleiro: Bento Matheus
Defesa: Nawaf Boushal, Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya
Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Sámal Costa
Ataque: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix