Fahd Al Hariffi, lenda do ex-jogador do clube saudita Al Nassr, lançou um duro ataque contra os jogadores do "Al Alami" apesar da vitória conquistada pela equipe diante do Abha, ressaltando que a atuação apresentada pelo Al Nassr revelou diversos pontos de interrogação, sobretudo no que diz respeito à raça e à combatividade dentro de campo.

O Al Nassr conquistou uma vitória valiosa sobre o Abha pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de quarta-feira, pela sexta rodada da Liga Roshn de Profissionais, dando sequência à sua campanha na competição, mas a atuação não escapou de amplas críticas.

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Al Hariffi afirmou, durante suas declarações no programa "Dorina Ghair": "O Al Nassr perdeu a combatividade e a elevação de raça que havia com o técnico anterior, Jorge Jesus, mas ontem, com o Angelo, houve bagunça, imprudência e descaso de alguns jogadores diante de uma equipe da qual o separam grandes diferenças".

A lenda do Al Nassr acrescentou, criticando as escolhas da comissão técnica: "Até a escalação não foi adequada, e joga no (4-4-2) diante de equipes recuadas, e Angelo, por exemplo, tem habilidade e preparo físico e deveria ter recebido o espaço suficiente para avançar contra o adversário", apontando que a forma de jogar não ajudou a equipe da maneira necessária diante do bloco defensivo do Abha.

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Al Hariffi prosseguiu com seu ataque aos jogadores do Al Nassr, dizendo: "Não há raça nos jogadores nem paixão, e esta é a primeira partida em que o Abha cria chances, e isso demonstra a imprudência da equipe do Al Nassr", considerando que permitir ao adversário criar esse número de chances representa um indicador preocupante para uma equipe que possui grande diferença de recursos.

Al Hariffi também recusou tratar o Al Nassr como campeão da última edição da liga, ressaltando que isso não deve ser justificativa para o nível atual, ao dizer: "E que ninguém diga que esta equipe foi campeã da liga na temporada passada", antes de direcionar uma crítica ao goleiro brasileiro Bento Matheus por causa do gol que sofreu.

Al Hariffi encerrou suas críticas ressaltando que o Al Nassr, apesar de ter saído com os três pontos diante do Abha, ainda é obrigado a reorganizar suas cartas rapidamente, pois a continuidade do estado de bagunça, imprudência e ausência de paixão, segundo sua visão, pode custar caro à equipe diante de adversários mais fortes nas próximas rodadas.