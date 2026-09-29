Ayman Hussein, atacante da seleção do Iraque, aguarda para entrar na história durante o confronto com a seleção da Arábia Saudita na Copa do Golfo Arábico, a "Copa do Golfo 27".
A seleção da Arábia Saudita enfrenta a do Iraque, em instantes, no estádio Al-Inma, em Jidá, na terceira e última rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.
A escalação da seleção do Iraque contou com Ayman Hussein no banco de reservas, pela segunda partida consecutiva, depois de o mesmo ter se repetido durante a vitória sobre o Kuwait pelo placar de 3 a 2, no último sábado, na segunda rodada da fase de grupos.
No entanto, Ali Rahima, ex-jogador da seleção do Iraque, afirmou que Ayman Hussein disputará sua 100ª partida com os "Leões da Mesopotâmia", caso participe do jogo contra a Arábia Saudita.
Rahima esclareceu, em declarações ao programa "Nadina", do canal "MBC 1", que Ayman Hussein será homenageado no estádio Al-Inma, antes do início da partida contra a Arábia Saudita, por conta desse feito histórico.
Ayman Hussein é considerado um dos principais astros do futebol iraquiano nos últimos anos, e liderou os "Leões da Mesopotâmia" na conquista da Copa do Golfo Arábico em 2023, depois de ter marcado 3 gols, com os quais conquistou o título de artilheiro.