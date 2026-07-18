Apesar da negação oficial... novos capítulos na história de Mohamed Salah e do Beşiktaş

Reportagens da imprensa revelaram os últimos desdobramentos sobre o futuro de Mohamed Salah, ex-jogador do Liverpool, após o Beşiktaş, da Turquia, ter negado ter chegado a um acordo com o capitão da seleção egípcia para que ele se juntasse ao clube durante a atual janela de transferências de verão.

Salah e o Liverpool haviam anunciado, no início deste ano, que a trajetória do jogador com os “Reds” chegaria ao fim ao final da temporada 2025-2026, tornando-o disponível para se transferir para qualquer clube a título gratuito após o término de seu contrato.

Notícias sobre um acordo com o Beşiktaş

Reportagens francesas, com destaque para o site “Foot Mercato”, além do jornalista Santi Ona, informaram que o Beşiktaş chegou a um acordo verbal com Mohamed Salah para que ele se transfira para o clube a título gratuito.

De acordo com a reportagem, a oferta inclui um contrato de uma temporada com opção de prorrogação por mais um ano, com um salário anual de 10 milhões de euros, além de 2 milhões de euros em bônus.

O agente de Salah responde

Essas notícias logo provocaram uma reação de Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, que deu a entender que as especulações sobre o destino do jogador não são verdadeiras.

Abbas escreveu em sua conta na plataforma “X”: “Pessoalmente, não sei onde Mohamed vai jogar na próxima temporada... O que isso diz a vocês?”.

O agente do jogador havia declarado, ainda naquele mesmo dia, que o futuro de Salah ainda não estava definido, garantindo que saberiam seu novo destino em breve.

E acrescentou: “Não faz parte do nosso estilo entrar em negociações com clubes pelos quais Mohamed não queira jogar, apenas para gerar alvoroço na mídia”.

O Beşiktaş nega

Por sua vez, o clube Beşiktaş divulgou um comunicado oficial negando a veracidade das notícias que falavam sobre um acordo com o astro egípcio.

O clube turco declarou em seu comunicado: “Nosso clube afirma que o que foi publicado pelo jornalista Yagiz Sabuncuoğlu nas plataformas digitais sobre as negociações de transferências do clube, bem como os rumores sobre as condições de algumas negociações, não tem qualquer relação com a verdade e são meras alegações sem fundamento”.

E acrescentou: “O referido indivíduo sempre se empenhou em desinformar a opinião pública por meio da divulgação de notícias inventadas que não se baseiam em nenhum fato e não têm qualquer relação com as negociações contratuais do nosso clube”.

Fabrizio Romano esclarece

No entanto, o renomado jornalista e especialista no mercado de transferências Fabrizio Romano esclareceu que o clube turco realmente apresentou uma oferta oficial para contratar Salah, mas ressaltou que a negociação ainda não foi fechada.

Romano disse em seu canal no “YouTube”: “Por que o Beşiktaş divulgou um comunicado oficial para desmentir os rumores? Porque a negociação envolvendo Mohamed Salah ainda não foi concluída”.

Ele acrescentou: “Antes de chegar a um acordo definitivo, é natural que os clubes sejam cautelosos. O Beşiktaş está de fato trabalhando para tentar contratar Salah e já apresentou uma proposta para contratá-lo”.

E continuou: “Mas nada pode ser confirmado antes de se chegar a um acordo oficial, e ainda estamos aguardando os próximos passos”.

As ofertas da Arábia Saudita e dos Estados Unidos continuam

Romano destacou que o Beşiktaş não é o único interessado em contratar o capitão da seleção egípcia, já que clubes da Liga Profissional Saudita, além de clubes da liga americana, continuam competindo fortemente para garantir seus serviços.

Ele concluiu sua declaração enfatizando que o clube turco prefere agir com discrição e não revelar detalhes das negociações, diante da concorrência com outras propostas, até que se chegue a um acordo abrangente com o jogador ou se defina seu destino final.