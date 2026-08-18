Marcus Rashford impressionou profundamente os dirigentes do Manchester United após seu retorno ao clube, ao fim de seu período de empréstimo ao Barcelona.

Segundo o jornal "Daily Mail", pessoas próximas ao centro de treinamento do Manchester United afirmam que o jogador de 28 anos, que fez sua estreia pelo clube onde foi revelado, aceitou completamente o que pode ser considerado uma situação difícil e vinha trabalhando incansavelmente nos treinos.

Cresce a crença dentro de Old Trafford de que Rashford permanecerá no clube após o fim da janela de transferências e, caso isso se concretize, há um otimismo cauteloso sobre o que pode ser um novo capítulo em sua longa trajetória, nem sempre tranquila, com o United.

A probabilidade de Rashford continuar em Manchester aumenta a cada dia, apesar de ainda faltarem mais de duas semanas para o encerramento da janela de transferências.

O jornal inglês apurou que o técnico Michael Carrick, que jogou ao lado de Rashford, teve uma longa conversa com o internacional inglês antes de seu retorno ao Manchester United, isso depois de o Barcelona recusar acionar a cláusula de compra do jogador por 26 milhões de libras esterlinas, apesar do sucesso de seu período de empréstimo na Catalunha. Outros clubes demonstraram interesse no jogador, mas a negociação ainda não se concretizou.

Rashford se juntou aos seus companheiros de equipe no dia 9 de agosto e conheceu um grande número de novos funcionários que passaram a integrar o clube desde a última vez em que ali esteve, além de ter conhecido as novas instalações do centro de treinamento, que passou por uma reforma completa ao custo de 50 milhões de libras esterlinas.

As fontes disseram ao jornal inglês que Rashford voltou a demonstrar grande interesse em ajudar os jogadores mais jovens do clube — especialmente JJ Gabriel, o jovem prodígio de 15 anos que recebeu muitos elogios por seu desempenho nas categorias de base.

Rashford também passou algum tempo com o ponta Shea Lacey, de 19 anos, e tratou de retomar o contato com seu companheiro de seleção inglesa, Kobbie Mainoo.

Após seu empréstimo durante sua passagem pelo Aston Villa, sabe-se que ele é próximo de Youri Tielemans, que se juntou ao United vindo do Birmingham no início do verão.

Um dos observadores disse ao jornal: "Está claro que ele está fazendo um esforço consciente para deixar uma boa segunda impressão".