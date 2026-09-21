O Tribunal de Primeira Instância de Warrington, no condado de Cheshire, condenou à revelia Mohamed Salah, atacante do clube turco Trabzonspor, após ele não revelar a identidade do motorista de um Rolls-Royce "Spectre" elétrico, avaliado em mais de 466 mil euros, depois de o veículo ter sido flagrado em excesso de velocidade em março de 2026.

O jornal "The Sun" informou que o jogador egípcio, de 34 anos, não comunicou à polícia a identidade do motorista do carro de luxo captado por um radar móvel, o que levou à acusação de não identificar o condutor responsável pela infração.

O tribunal proferiu sua sentença em agosto de 2026, que incluiu a suspensão da carteira de motorista de Salah por 6 meses, além de uma multa de 769 euros.

O jornal esclareceu que Salah não respondeu a duas intimações para comparecer ao tribunal, enviadas à sua mansão avaliada em mais de 5 milhões de euros, o que levou o tribunal a analisar o caso em sua ausência e a proferir a sentença com base nas informações disponíveis.

Este não é o primeiro episódio em que Salah enfrenta problemas relacionados a infrações de trânsito; em 2022, ele foi flagrado dirigindo um "Ferrari F8 Tributo" em excesso de velocidade, sendo multado e recebendo 3 pontos na carteira de motorista.

Em 2018, o jogador também foi registrado usando um telefone celular enquanto dirigia nas proximidades do estádio de Anfield.