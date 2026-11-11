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Enquanto as ruas da Espanha estavam praticamente vazias, os transportes paralisados e o movimento interrompido por causa da greve geral, havia um lugar na Catalunha que se recusava a se render ao silêncio: o Barcelona.

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Na quarta-feira, 11 de novembro, dia em que os principais sindicatos do país convocaram uma greve geral, o clube catalão viveu um dia excepcional, cujo título mais marcante foi "adesão desigual", mas cujo resultado foi claro: a vida continua, e os torcedores sempre em primeiro lugar.

O Barcelona permitiu que seus funcionários exercessem o direito à greve com total liberdade, sem qualquer pressão ou restrição, e, ao mesmo tempo, facilitou o trabalho remoto para os funcionários que pudessem enfrentar dificuldades para chegar aos seus locais de trabalho em razão das interrupções no transporte, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Essa decisão refletiu o respeito do clube aos direitos de seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, sua preocupação em não interromper os serviços essenciais prestados aos sócios e torcedores.

O impacto da greve foi perceptível desde as primeiras horas da manhã, pois o trânsito diminuiu consideravelmente em relação ao normal nos arredores do clube e do estádio, e a presença de público pareceu menor do que nos dias comuns, algo natural em um dia em que muitos preferem permanecer em casa.

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Mas a surpresa ficou por conta da grande procura registrada tanto na loja do clube, a "Botiga", quanto no museu, apesar da baixa presença geral de público.

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Visitantes e torcedores de diferentes idades e nacionalidades afluíram à loja e ao museu, aproveitando a tranquilidade do dia para desfrutar da experiência de visitar o reduto do Barcelona longe da aglomeração dos dias de jogo, tirar fotos de recordação e adquirir camisas e souvenirs do time.

Na loja, assim como no escritório dos torcedores do clube e no escritório de atendimento aos sócios e usuários, parte dos funcionários aderiu à greve, mas isso não impediu que os sócios e torcedores recebessem a assistência necessária.

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A diretoria do clube fez questão de elaborar um plano alternativo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais e a disponibilização de um número suficiente de funcionários para atender ao público, de modo que nenhum visitante sentisse qualquer falta ou interrupção no dia da greve.

O mesmo se aplica ao famoso tour pelo estádio, que seguiu recebendo os visitantes normalmente, lembrando que ele também registrou um número menor de turistas devido à coincidência com o período de paralisação da temporada e ao afastamento de muitos das viagens e dos deslocamentos neste dia excepcional.

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Já no que diz respeito aos operários das obras do projeto do novo Camp Nou, segundo fontes consultadas pelo jornal "Mundo Deportivo", a adesão à greve foi praticamente nula entre eles, já que os operários continuaram suas atividades de forma quase normal, sem que o ritmo de trabalho fosse afetado no imenso projeto que todos os apaixonados pelo Barcelona ao redor do mundo aguardam.

Ainda assim, a área ao redor do estádio não registrou atividade digna de nota, uma vez que isso ocorreu apenas um dia antes da partida aguardada, na qual o time feminino enfrenta o Arsenal amanhã, quinta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, e era preciso preparar todas as áreas externas para receber o público no estádio.

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As equipes de organização, segurança e logística trabalham a todo vapor para preparar todos os detalhes do importante jogo europeu, com a expectativa de que a atividade retorne com força total aos arredores do estádio, depois de um dia relativamente tranquilo imposto pelas circunstâncias da greve geral.

Com esse cenário contrastante, entre os que exerceram seu direito à greve e os que seguiram trabalhando de casa ou de dentro do clube, o Barcelona provou mais uma vez que não é apenas um clube de futebol, mas uma instituição capaz de equilibrar o respeito aos direitos de seus funcionários com a manutenção de seu compromisso para com seus torcedores e visitantes.

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Em um dia em que toda a Espanha parou, o Barcelona esteve presente, aberto e preparado como de costume, enviando uma mensagem clara a todos: aqui, no coração da Catalunha, a vida nunca para.