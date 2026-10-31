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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Apesar da goleada por 6 a 0 no clássico, Ahmed Atif: Bosic é melhor que o técnico do Al-Shabab!

M. Pusic
T. Letsch
Al-Shabab
Al-Ahli x Al-Taawoun
Al-Ahli
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
Países Baixos
Alemanha
Arábia Saudita

Declaração surpreendente

Ahmed Atif, ex-astro do Al-Shabab e da seleção saudita, saiu em defesa do holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, após a pesada derrota sofrida diante do Al-Shabab na Roshn Saudi League.

O Al-Shabab venceu o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

Atif afirmou, em declarações ao programa "Dorina Ghair": "Eu disse, antes da última data Fifa, que é difícil julgar Pusic neste momento tão precoce da temporada".

E acrescentou: "Para ser honesto, na minha opinião, ele chegou em circunstâncias difíceis", ao que o jornalista saudita Khaled Al-Shanif respondeu de forma irônica: "Então que ele assuma o comando do Al-Shabab no lugar de (Thomas) Letsch", surpreendendo Atif: "Para mim, ele é melhor que Letsch".

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07 de nov. de 2026

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Isso apesar de o treinador alemão Thomas Letsch ter obtido resultados expressivos com o Al-Shabab na atual temporada, especialmente após a última data Fifa, quando disputou em seguida 4 partidas, vencendo 3 delas e empatando apenas uma.

Vale lembrar que Pusic assumiu o comando do Al-Ahli desde o início da atual temporada, substituindo o treinador alemão Matthias Jaissle, e comandou o time em 17 partidas desde então, nas quais conquistou 11 vitórias, contra 5 derrotas e apenas um empate.

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