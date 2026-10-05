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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Apesar da desistência surpreendente, Cristiano volta às contas da seleção de Portugal

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Portugal

Jesus anuncia

Em uma reviravolta surpreendente que reacendeu a polêmica sobre o futuro da lenda do futebol português, o técnico Jorge Jesus e a Federação Portuguesa de Futebol abriram as portas para o retorno de Cristiano Ronaldo às fileiras da seleção nacional, poucos dias após sua chocante saída da concentração.

Ronaldo (41 anos) havia deixado a concentração da seleção de forma surpreendente na semana passada, após permanecer como suplente não utilizado na vitória sobre a Noruega e ao saber que não começaria como titular contra a Dinamarca, limitando-se a uma mensagem breve por meio de suas contas nas redes sociais, na qual afirmou que revelaria os motivos de sua decisão "no momento certo".

A mensagem de Jesus

Em seu primeiro comentário oficial após a crise, Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, dissipou todas as especulações sobre uma ruptura definitiva com o capitão histórico.

Jesus afirmou, em declarações aos jornalistas após a emocionante vitória sobre a Noruega por 2 a 1 na Liga das Nações da Uefa, ontem, domingo: "Se ele quiser, voltará à seleção nacional. Podemos conversar antes da próxima convocação, mas a decisão final cabe a Cristiano".

E acrescentou o treinador, que já comandou Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita, em tom decisivo: "É ele quem decide como encerrar sua trajetória com a seleção. Na minha primeira convocação, eu lhe disse: preciso de você, preciso que você esteja perto de mim, jogando ou não, eu preciso de você. E agora digo a mesma coisa".

A justificativa da federação

Na mesma linha seguiu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que minimizou a gravidade do ocorrido e o descreveu como um mal-entendido passageiro que deve ser contornado internamente.

Proença afirmou, em declarações reproduzidas pela agência "Reuters": "A presença de Cristiano na seleção nacional se baseia em seu mérito esportivo, e isso é algo inquestionável. Temos que exaltar o que Cristiano Ronaldo entregou e o que ainda entrega".

O presidente da federação afirmou que Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e maior artilheiro histórico da seleção, com 146 gols em 234 partidas internacionais, continua sendo parte genuína dos planos da seleção para o futuro.

Brilha em sua ausência

Essas declarações conciliatórias vieram em um momento em que a seleção portuguesa, atual campeã da Liga das Nações da Uefa, alcançou resultados notáveis apesar da ausência de seu capitão, vencendo a Dinamarca por 4 a 2 antes de superar a Noruega para manter sua campanha perfeita no Grupo 4 e garantir cedo sua vaga nas quartas de final do torneio.

Jesus espera que o atacante veterano esteja disponível para atuar durante a próxima data Fifa, caso manifeste o desejo de voltar, já que Portugal recebe a Dinamarca no dia 14 de novembro, antes de visitar como adversário de peso a seleção do País de Gales três dias depois.


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