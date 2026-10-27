Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, se aproximou de entrar para a história da Liga dos Campeões da Ásia, após o gol que marcou contra o Al-Shamal do Catar.

O Al-Hilal perdeu para o Al-Shamal pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes, na noite de terça-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela terceira rodada da fase de liga do torneio asiático.

Aos 32 minutos de jogo, Salem Al-Dawsari abriu o placar para o Al-Hilal, depois que o lateral francês Theo Hernández lhe serviu uma bola rasteira diante do gol vazio, sem o goleiro.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiyah", Al-Dawsari se aproximou de se tornar o vice-artilheiro da história da Liga dos Campeões da Ásia, desde a criação do seu novo formato em 2003.

Al-Dawsari chegou ao gol de número 36 na história de suas participações no torneio asiático, ficando a apenas um gol de distância do sul-coreano aposentado Dong-Gook Lee, vice-artilheiro histórico da competição.

Salem também precisa de apenas 6 gols para se tornar o maior artilheiro histórico da Liga dos Campeões da Ásia em seu novo formato, igualando o montenegrino Dejan Damjanović, que marcou 42 gols.

Vale lembrar que este gol foi o primeiro que Salem Al-Dawsari marcou na atual temporada, em sua primeira participação como titular, depois de ter atuado em duas partidas da Liga Roshn como jogador substituto por poucos minutos.