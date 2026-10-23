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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Apesar da derrota, Rodgers manda recado ao Al-Hilal: deixamos nossa mensagem e vamos competir até o fim

B. Rodgers
Al Qadsiah x Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Campeonato Saudita
Northern Ireland
Arábia Saudita

O que disse o técnico do Al-Qadsiah?

O irlandês Brendan Rodgers, treinador do Al-Qadsiah, fez questão de avisar o Al-Hilal, apesar da derrota diante dele no Campeonato Saudita.

O Al-Hilal venceu o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2 na partida que reuniu as duas equipes, na noite de sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita.

Rodgers comentou sobre essa derrota, em declarações na coletiva de imprensa após a partida reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", dizendo: "Fizemos uma grande partida e encaramos o Al-Hilal de igual para igual".

E ponderou: "Tínhamos desfalques em nosso elenco, estou orgulhoso do que os jogadores apresentaram, a mensagem chegou de que o Al-Qadsiah vai brigar com o Al-Hilal até o fim da temporada".

Questionado sobre o motivo dessa mensagem, respondeu: "O Al-Qadsiah, há duas temporadas, estava na segunda divisão, e hoje disputa com força, nós jogamos contra uma equipe experiente e foi isso que me fez dizer aquilo, e não tenho nenhuma outra intenção".

E acrescentou: "Disse aos jogadores após a partida que eles não deixaram a desejar, deram muito do que tinham, e ainda com esforço redobrado, por isso eu tinha que saudá-los porque não falharam em nada".

E prosseguiu: "Não gosto de inventar desculpas, mas os jogadores do Al-Hilal tiveram relativamente mais tempo de descanso, parabenizo o Al-Hilal, venceu e merece, e tem grandes estrelas, assim como a minha equipe, e foi uma grande partida com toda a pressão física e também com os desfalques em nossa equipe".

E concluiu: "Estou orgulhoso da presença dos nomes sauditas, que são um pilar da equipe, o jogador saudita evolui e brilha, tenho vários nomes, Musab (Al-Juwayr), Jihad (Zikri), (Mohammed) Abu Al-Shamat, Al-Qahtani e outros, e para a Copa do Mundo de 2034 estou otimista com uma geração saudita fantástica".

Vale lembrar que a vitória colocou o Al-Hilal na liderança do Campeonato Saudita com 27 pontos, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Qadsiah, que caiu para a terceira posição pelo saldo de gols atrás do Al-Nassr, apesar de a equipe do leste ter disputado uma partida a mais.

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