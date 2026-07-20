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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
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Apesar da derrota para a Espanha... Messi é o primeiro rei da Copa do Mundo com 8 recordes históricos

L. Messi
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
Espanha
EUA

O mago da Argentina não para de fazer história, apesar da derrota para a La Roja

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 não foi suficiente para ofuscar o legado que Lionel Messi construiu ao longo de suas participações no torneio.

Embora tenha perdido a chance de conquistar o segundo título consecutivo, o capitão do “Tango” continuou a escrever história com números que confirmam seu lugar como o maior jogador que as finais da Copa do Mundo já viram.

De acordo com o site internacional de estatísticas de futebol “SofaScore”, Messi lidera a lista de jogadores na história da Copa do Mundo desde 1966 em oito diferentes indicadores ofensivos, confirmando que sua influência vai além dos gols e dos títulos.

O astro argentino é o jogador que mais criou gols na história da competição, com 12 assistências, além de liderar a lista de contribuições para gols com um total de 33, entre gols e assistências — um número que nenhum outro jogador conseguiu alcançar.

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Além disso, Messi lidera a lista dos jogadores que mais criaram chances de gol, com 24 grandes oportunidades, além de ser o jogador que mais criou chances no geral, com 101 passes decisivos, o que reflete seu papel como um craque excepcional ao longo de várias edições da Copa do Mundo.

O domínio do capitão da Argentina não se limitou à criação de jogadas, já que ele também lidera a lista dos jogadores com mais dribles bem-sucedidos, com 140, além de ser o que mais chutou a gol, com 64 chutes entre as traves e a trave, um número que reflete sua capacidade constante de ameaçar o gol dos adversários.

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Quanto às participações, Messi detém o recorde de número de partidas disputadas na Copa do Mundo, com 34 jogos, e também lidera a lista dos jogadores com mais minutos em campo, após ter disputado 3.054 minutos, o que reflete sua presença constante nos mais altos níveis da competição ao longo de várias edições.

E embora a Copa do Mundo de 2026 tenha terminado com uma derrota dolorosa para a Espanha, os números confirmam que Messi deixou o torneio mantendo um reinado histórico difícil de ser repetido, depois de se impor como o jogador mais influente da história recente da Copa do Mundo, não apenas pelos títulos, mas pelo que apresentou dentro do campo ao longo de muitos anos.

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