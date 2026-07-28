Apesar da decepção no Milan: Niclas Füllkrug vai seguir na Serie A?

Segundo reportagem do jornal Corriere dello Sport, o jogador de 24 partidas pela seleção alemã (14 gols) foi oferecido ao clube da primeira divisão italiana Lazio.

Segundo a publicação, o clube está em busca de uma alternativa financeiramente viável para o centro do ataque e teria chegado a Füllkrug. Os romanos estariam, inclusive, já avaliando uma contratação do jogador de 33 anos.

O clube de Füllkrug, o West Ham United, provavelmente não criaria obstáculos caso o atacante queira sair. No clube da Premier League, Füllkrug praticamente não tem mais perspectiva de futuro, por isso os londrinos aceitariam tanto um novo empréstimo quanto uma venda em definitivo.

Uma condição para uma transferência para a Itália seria uma redução salarial por parte de Füllkrug. No West Ham United, o jogador de 33 anos receberia um salário anual estimado em cerca de 5,6 milhões de euros.

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Niclas Füllkrug perde a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México

Na temporada passada, o atacante já havia sido emprestado ao Milan para o segundo turno, mas as coisas não funcionaram nada bem para ele por lá. Füllkrug se transferiu na esperança de ainda conseguir embarcar no trem da Copa do Mundo, mas acabou marcando apenas um único gol em 20 partidas oficiais.

Por isso, o ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann abriu mão dele no torneio nos Estados Unidos, Canadá e México e levou, em seu lugar, Nick Woltemade (Newcastle United), Kai Havertz (Arsenal) e Deniz Undav (Stuttgart) para o centro do ataque.

Além da Lazio, o ex-clube de Füllkrug, o Werder Bremen, também teria tentado a contratação do jogador de 33 anos nas últimas semanas. No entanto, os verdes e brancos rapidamente desistiram da operação por causa das condições financeiras.