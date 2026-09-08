Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, manteve a vantagem sobre seu rival Lionel Messi, astro do Inter Miami, no histórico de indicações à Bola de Ouro ao longo da história.

A revista France Football divulgou a lista final dos indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026, que reuniu 30 jogadores entre os principais nomes do futebol mundial e contou novamente com a presença do argentino Lionel Messi, após suas atuações marcantes com a seleção de seu país na Copa do Mundo.

A lista teve forte presença de jogadores da seleção da Espanha, campeã da Copa do Mundo, além dos astros do Paris Saint-Germain, depois de o clube conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2025-2026.

A lista incluiu ainda alguns jogadores de fora das cinco grandes ligas europeias, com a presença de Sadio Mané, jogador do Al-Nassr, e Julián Quiñones, astro do Al-Qadsiah, enquanto Messi, jogador do Inter Miami, foi o único representante da liga norte-americana.

Messi se aproxima do recorde de Ronaldo

Segundo o jornal espanhol AS, a indicação de Messi ao prêmio Bola de Ouro em 2026 representa a 17ª vez em sua carreira em que ele aparece entre os indicados, colocando-o na segunda posição na lista dos jogadores mais indicados ao prêmio ao longo da história.

O português Cristiano Ronaldo supera seu rival tradicional por uma indicação de diferença, depois de ter figurado na lista de indicados à Bola de Ouro em 18 ocasiões, apesar de sua ausência neste ano.

A primeira indicação de Ronaldo veio em 2005, enquanto sua última aparição na lista de indicados foi em 2022.

O italiano Paolo Maldini ocupa a terceira posição na lista, com 13 indicações, seguido pela dupla formada pelo holandês Johan Cruyff e pelo alemão Franz Beckenbauer, com 12 indicações cada, ao lado do francês Karim Benzema.

Na sequência da lista aparecem Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Michel Platini e Eusébio, depois de cada um deles ter recebido 11 indicações.

Messi leva vantagem no número de prêmios

Apesar de Ronaldo levar vantagem no número de indicações, a balança pende para o lado de Messi quando o assunto é o número de vezes em que venceu o prêmio.

O astro argentino detém o recorde de conquistas da Bola de Ouro, tendo-a levantado em 8 ocasiões, contra 5 prêmios de Ronaldo.

Messi e Ronaldo seguem sendo os únicos jogadores que conseguiram vencer a Bola de Ouro mais de uma vez ao longo do século atual.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

