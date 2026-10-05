Apenas um passo separa Mahrez de seu novo clube

O veterano craque argelino Riyad Mahrez chegou à capital catari, Doha, na segunda-feira, preparando-se para se juntar ao Al Shamal, vice-campeão da liga catari na temporada passada, em uma transferência livre.
Mahrez, de 35 anos, passará por exames médicos no hospital Aspetar antes de assinar um contrato que se estende até o fim da atual temporada.
É esperado que Mahrez seja inscrito na lista do Al Shamal no lugar do marroquino Mohamed Rabie Hrimat, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado durante o confronto com o Al Gharafa, na segunda rodada da liga catari.
A contratação representa um forte impulso para as ambições do Al Shamal, que busca conquistar o título da liga catari pela primeira vez em sua história, além de reforçar sua participação na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.
Mahrez possui um currículo repleto de conquistas nos gramados europeus, pois iniciou sua carreira profissional no Quimper em 2009, depois se transferiu para o Le Havre, antes de roubar os holofotes com o Leicester City, que levou ao título do Campeonato Inglês em 2016.
O craque argelino passou cinco temporadas no Manchester City, durante as quais foi campeão inglês quatro vezes e conquistou a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na história do clube, em 2023, e disputou 236 partidas com a camisa do time, nas quais marcou 78 gols e deu 59 assistências.
Mahrez transferiu-se para o Al Ahli, da Arábia Saudita, no verão de 2023 por cerca de 40 milhões de dólares, e disputou 122 partidas pelo time, nas quais marcou 37 gols e deu 50 assistências, além de contribuir para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.
No cenário internacional, Mahrez marcou 40 gols pela seleção da Argélia em 199 partidas, foi campeão da Copa Africana de Nações em 2019, no Egito, e também participou das edições de 2014 e 2026 da Copa do Mundo.