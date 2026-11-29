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O Manchester City desperdiçou a chance de diminuir a diferença para o Arsenal ao empatar por 2 a 2 com o rival, em uma partida marcada por grande polêmica por causa das decisões da arbitragem.

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Segundo o jornal Sport, Alf-Inge Haaland, pai do atacante norueguês do Manchester City, foi uma das figuras que mais expressaram sua raiva e insatisfação.

O pai de Haaland, que também defendeu as cores do City entre 2000 e 2003, não escondeu a irritação com o pênalti não marcado por um toque de mão de Gyökeres nos segundos finais da partida.

“Que piada ridícula”, escreveu ele, em uma reação furiosa a uma decisão que poderia ter grandes consequências na disputa pelo título da Premier League.

O Manchester City chegou a ficar à frente do placar duas vezes no Emirates Stadium. Erling Haaland abriu o marcador, Kai Havertz empatou a partida e, logo no início do segundo tempo, Enzo Fernández recolocou o time visitante na frente.

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Mas a revolta do pai de Haaland não foi um caso isolado. Gary Neville e Roy Keane, ídolos do Manchester United, também fizeram duras críticas à atuação do árbitro John Brooks durante os comentários da partida na Sky Sports.

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No caso dos dois, as críticas se concentraram em um lance envolvendo Jurrien Timber e Jérémy Doku no primeiro tempo.

O defensor holandês pareceu puxar o cabelo do ponta belga durante uma disputa entre os dois sem a bola. O VAR revisou o lance, mas não encontrou imagens conclusivas o suficiente para recomendar a expulsão do jogador do Arsenal.

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“Está claro que ele agarrou parte do cabelo e da camisa, mas por que Timber faz isso?”, questionou Gary Neville.

Neville foi categórico em sua avaliação da decisão da arbitragem: “Acho que, se você puxa o cabelo de alguém, tem que ser expulso. Eu realmente acredito nisso”.

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O curioso é que o próprio Jurrien Timber foi o autor do gol que decretou o empate final do Arsenal por 2 a 2.

Na mesma linha, Roy Keane questionou a falta de coerência nos critérios de arbitragem da Premier League, lembrando casos recentes em que outros jogadores foram expulsos por lances semelhantes.

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“Acho que Jurrien Timber merecia ser expulso naquele lance”, disse o craque irlandês.

“Tentei ver o lance de todos os ângulos possíveis e continuo vendo a mão de Timber segurando o cabelo de Doku. E ele não se limitou a puxar e sair impune: agarrou Doku e o derrubou no chão. Doku caiu porque sabe que Timber puxou o cabelo dele, não caiu sem motivo”, acrescentou.