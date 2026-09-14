O argelino Houssem Aouar, meio-campista do Al-Ittihad, retornou à escalação da equipe na partida contra o Al-Shamal, do Catar, na estreia da sua trajetória na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Ittihad visita o Al-Shamal, nesta segunda-feira, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

O alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, anunciou a escalação oficial para a partida, que teve o retorno de Aouar, depois de ele ter ficado de fora da última partida na Roshn Saudi League contra o Al-Faisaly.

Aouar atuará ao lado do senegalês Dion Lopy e do colombiano Richard Ríos no meio-campo, além do holandês Steven Bergwijn e de Ahmed Al-Ghamdi pelos lados do campo.

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A maior surpresa veio no centro do ataque, onde o treinador alemão decidiu deixar de fora o nigeriano George Ilenikhena, apesar das grandes atuações que apresentou no período recente, para que o marroquino Youssef En-Nesyri jogasse como único homem de frente.

O Al-Ittihad busca voltar a conquistar o título asiático após uma ausência que durou 21 anos, sendo que o seu último título foi em 2005, e este foi o segundo consecutivo, após a edição de 2004.

Vale lembrar que o Al-Ittihad se despediu da edição passada da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas quartas de final, após a derrota para o japonês Machida Zelvia, que chegou à partida final, antes de perder para o Al-Ahli.

A escalação do Al-Ittihad foi a seguinte: