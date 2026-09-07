Aos 19 anos! Joia da Premier League, Mahamadou Sangare se transfere para a Arábia Saudita

O atacante Mahamadou Sangaré troca o Manchester City pelo Al-Qadsiah FC, da Arábia Saudita. O francês de 19 anos, internacional da seleção sub-19 da França, assina um contrato de longo prazo com o clube da Saudi Pro League até 2029. Os dois clubes concordaram em manter sigilo sobre o valor da transferência.

Com a contratação do jovem, o Al-Qadsiah dá sequência ao seu empenho em contratar talentos promissores de grandes clubes europeus, depois de já ter fechado anteriormente, nesta janela de transferências de verão, a contratação do meio-campista holandês Tijjani Reijnders, também vindo do Manchester City.

Sangaré, que até aqui atuou exclusivamente pela equipe de reservas dos Cityzens e na UEFA Youth League, deixa Manchester após apenas um ano. Antes disso, o jogador de ataque defendeu por dois anos as equipes de base do Paris Saint-Germain.